Brote de COVID en River: otros cinco contagios y peligra su partido por Copa Libertadores

Después del contagio masivo que sufrió en la previa del partido ante Boca en la Bombonera, el plantel de River volvió a registrar nuevos casos de COVID-19 después de los testeos que se realizaron en las últimas horas. Son cinco los jugadores que dieron positivo de coronavirus.

En las últimas horas se supo que los futbolistas Alex Vigo, Leonardo Ponzio, Lucas Beltrán, Flabian Londoño y Gonzalo Montiel también dieron positivo de coronavirus tras el superclásico y, de esta forma, ya son cinco jugadores más. Estos jugadores se suman a la larga lista que, entre otros, incluyó a cuatro arqueros, razón por la cual debutó Alan Díaz en el arco de River.

De esta forma, Vigo, Ponzio, Beltrán y Gonzalo Montiel serán baja en la lista de concentrados que River presentará para jugar la Copa Libertadores en el Monumental ante Independiente Santa Fe. Vale decir que, justamente en este encuentro, por el momento la Conmebol no aceptó la inscripción de un nuevo arquero y se rumorea que el jugador que va a ir al arco es Milton Casco. No obstante, con estos números, River tiene tan solo 10 jugadores que pueden jugar el encuentro, sumado a Enzo Pérez que está en graves condiciones físicas entre los que no hay arqueros.

Más allá de que la Conmebol permitió ampliar la lista de buena fe a 50 futbolistas por el contexto especial de Covid-19 que se vive, "el Muñeco" Gallardo apenas incluyó a 32 profesionales en la nómina, por lo que Díaz no forma parte de la misma.

Quién es "Leo" Díaz, el quinto arquero de River que fue la figura contra Boca

Nacido el 27 de enero del 2000 en Lanús, provincia de Buenos Aires, está en las divisiones inferiores de "la Banda" desde los 7 años, aunque ni siquiera había debutado en la Reserva todavía. De hecho, en el conjunto preliminar que dirigen Juan José Borrelli y Gustavo Fermani fue al banco 17 veces, pero no había tenido la oportunidad de saltar al campo de juego.

Con 1.81 m. de altura y 80 kilos, quienes lo tienen visto desde las categorías menores en Núñez aseguran que cuenta con muy buenos reflejos y con un correcto juego con los pies, además de brillar como "atajador de penales" en los diferentes entrenamientos.