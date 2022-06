Boca vs Corinthians: la violenta agresión al micro del "Xeneize" en el viaje al estadio

El plantel "Xeneize" fue atacado violentamente por torcedores brasileños durante el traslado al estadio Arena do Corinthians.

La previa del encuentro de octavos de final de Copa Libertadores de este martes 28 de junio en Brasil entre Boca Juniors y Corinthians no arrancó de la mejor manera para el equipo argentino. En el viaje desde el hotel al estadio Arena do Corinthians, el micro del "Xeneize" fue cobardemente agredido por piedrazos de hinchas brasileños que impactaron en los vidrios del bus. Aunque ningún intengrante sufrió daños físicos, se vivió un momento de tensión y desagradable.

Si bien la noche del lunes y las horas transcurridas del martes en las inmediaciones del hotel donde se alojó Boca fueron tranquilas sin fuegos artificiales ni hechos hostigantes, la situación cambió de manera rotunda al momento del traslado de la cancha del "Timao". Según informaron personas cercanas al plantel dirigido por Sebastián Battaglia hubo una zona liberada por los organos de seguridad que permitieron llevar adelante el violento atentado que terminó con varios vidrios destrozados.

La Policía brasileña encargada de resguardar al equipo argentino aún no dio información sobre los ataques perpetrados, y lo que llama aún más la atención en la delegación visitante es que la distancia entre el hotel y el estadio no era más de 20 minutos y el bus no pasaba por zonas peligrosas. Restará saber si hubo negligencia de la Policía o si fueron acciones pactadas con anterioridad y que podrían haber terminado con personas gravemente heridas por el tamaño de las piedras lanzadas.

El plantel de Boca fue agredido a piedrazos cuando se rasladaba para enfrentar al Corinthians por Copa Libertadores.

Boca pone lo mejor para sacar ventaja en la ida

Sin la participación del colombiano Frank Fabra suspendido por acumulación de amarillas, en su lugar ingresará el juvenil Agustín Sandez. Battaglia, una vez más, dispone su 11 de gala con un 4-3-3 para dar el batacazo en San Pablo con Sebastián Villa, Ezequiel Zeballos y Darío Benedetto en la delantera. Eduardo Salvio no estaría ni entre los suplentes por su inminente salida al fútbol mexicano.

Por su parte, el Coritnthians afrontará el partido con varias bajas de peso, entre ellas Du Queiroz, una de sus figuras, y el exvolante del seleccionado brasileño Renato Augusto.

Probables formaciónes:

Boca: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sández; Pol Fernández, Alan Varela, Óscar Romero; Exequiel Zeballos, Darío Benedetto y Sebastián Villa.

Corinthians: Cássio; Fagner, Joao Victor o Robert Renan, Raul Gustavo y Lucas Piton o Fábio Santos; Adson y Giuliano; Gustavo Mantuan, Roni, Willian; y Róger Guedes. DT: Vítor Pereira.