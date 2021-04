Por Copa Libertadores, Boca consiguió un triunfo clave para acomodarse en su grupo y soñar con seguir luchando por el título en todos los frentes tanto locales como internacionales. Con goles de Carlos Tevez y Sebastián Villa, dos de los grandes goleadores del ciclo, se impuso por 1-0 vs. Santos de Brasil en la Bombonera. Con menos juego que lo mostrado en duelos anteriores, se impuso sin problemas y mostró toda su jerarquía de local.

El primer tiempo fue, en gran parte, del Santos de Brasil. Los ex dirigidos por Ariel Holan, quien no estuvo presente en La Boca tras renunciar al cargo, presionaron bien arriba al Xeneize y no lo dejaron salir jugando. Más allá de sofocar al arco de Agustín Rossi en los primeros minutos, no tuvieron grandes chances de convertir. Por eso, cuando los de Miguel Ángel Russo lograron superar dicha presión, la situación se igualó. Aprovechando la rapidez de Cristian Pavón y Sebastián Villa a los costados, intentaron romper la defensa aunque sin mucho éxito.

Por el otro lado, en el complemento, Boca comenzó a mejorar. El campeón del fútbol argentino empezó a jugar por el mediocampo, utilizar a sus tres joyas de las juveniles y a movilizar un poco más la pelota. Con grandes acciones de los delanteros, llegó la apertura del marcador. Córner de Pavón, desvío en el área y por el segundo palo, Carlos Tevez la empujó frente al arquero Joao Paulo para el 1-0. De esta manera, el "Apache" se convirtió en el tercer goleador histórico del club por Copa Libertadores con 22 tantos, detrás de Juan Román Riquelme (25) y Martín Palermo (23).

Tras el 1-0 del Xeneize, Santos intentó buscar cambiar la historia y lanzarse al empate pero quedó muy mal parado en el fondo, lo que generó más espacios para la poderosa delantera de los de Russo. Alan Varela, de gran partido, recuperó una excelente pelota y lanzó un pase fenomenal para que Tevez comande la contra. Habilitó al colombiano Villa y mano a mano con el arquero, no falló para el 2-0. A partir de esto, el duelo estuvo sentenciado.

Con el cuarto triunfo consecutivo entre Copa de la Liga Profesional y Copa Libertadores, el segundo en el certamen internacional, Boca sigue firme en todos los frentes. Hasta el momento disputó dos partidos donde cosechó dos victorias, siendo por ahora el único líder del Grupo C. En las próximas horas jugará Barcelona de Ecuador, que puede igualarlo con 6 unidades. Si bien el domingo deberá recibir a Lanús en la Bombonera, los ojos están puestos en el duelo en Guayaquil del próximo martes 4 de mayo, a las 21.30 hs.

Mirá los goles: