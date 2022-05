La insólita frase del Presidente de Defensa y Justicia sobre el partido de Boca

Diego Lemme, el presidente de Defensa y Justicia, protagonizó una insólita frase vinculada con la negación del club para enfrentar a Boca el martes por las pocas horas de descanso.

La programación de los partidos de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino llevó a muchas especulaciones, protestas y testimonios en el ambiente. Una de las declaraciones más sorprendentes al respecto fue la de Diego Lemme, el presidente de Defensa y Justicia, que deberá visitar a Boca.

Como "El Xeneize" tendrá un día más de descanso que "El Halcón" para el choque en "La Bombonera", el club de Florencio Varela se quejó ante la AFA y la Liga Profesional. Sin embargo, las autoridades no acataron el reclamo y el encuentro se jugará como estaba estipulado originalmente: el martes 10 de mayo desde las 21.30.

El mandamás del "Halcón" fue consultado por el periodista Hugo Balassone en TyC Sports acerca de esta situación vivida con las protestas por la desventaja con relación al equipo dirigido por Sebastián Battaglia. "¿Les advirtieron que el tercero de la Zona A jugaba el martes?", le preguntó el conductor durante la entrevista.

Allí fue cuando el directivo se sinceró y aportó una respuesta que se hizo viral en las redes sociales: "La Liga Profesional mandó una planificación a todos los clubes que teníamos posibilidades de clasificar", comenzó. Entonces, Diego Lemme lanzó: "Como buen cabulero, yo les dije que lo iba a ver el domingo después de las seis de la tarde. No iba a hacer una queja o hablar de algo que quizás no me tocaba...".

Para terminar, el máximo dirigente de Defensa y Justicia confirmó que "en el caso de Newell´s se sabía, como venía tercero, que venían hablando de que tenía esa posibilidad...". Lo concreto es que las amenazas de la institución de que su entrenador Sebastián Beccacece no iba a presentar el primer equipo en la cancha para visitar al "Xeneize" quedarían al margen y el partido se jugaría normalmente pese a la desventaja física en la que estará el conjunto visitante.

Oficial: días y horarios de cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional

Las fechas de los cruces ya fueron oficializadas por las autoridades, tanto por la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) como por la Liga Profesional:

Racing vs. Aldosivi el martes 10 de mayo de 2022 a las 19.15 en "El Cilindro" de Avellaneda.

en "El Cilindro" de Avellaneda. Boca vs. Defensa y Justicia el martes a las 21.30 en "La Bombonera".

en "La Bombonera". Estudiantes vs. Argentinos el miércoles a las 19.15 en Uno de La Plata.

en Uno de La Plata. River vs. Tigre el miércoles a las 21.30 en "El Monumental".

Copa de la Liga Profesional 2022: cuándo y dónde serán las semifinales

El vencedor del choque entre "La Academia" y "El Tiburón" se medirá con el que pase de la serie entre "El Xeneize" y "El Halcón" el sábado 14 de mayo a las 21.30 en el estadio de Lanús. Por el otro sector del cuadro, el que avance entre "El Millonario" y "El Matador" se enfrentará al que triunfe entre "El Pincha" y "El Bicho" el mismo día, pero en la cancha de Huracán y en el primer turno: a las 16.30.