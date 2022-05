Boca vs. Racing: la picante respuesta de Fernando Gago sobre enfrentar a su exequipo

Fernando Gago dio una tajante respuesta cuando le consultaron sobre el significado de enfrentar a Boca, su exequipo, el mando de Racing en la semifinal.

El Racing de Fernando Gago enfrentará a Boca en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino. Más allá de que actualmente dirige a "La Academia", el entrenador está muy indentificado con "El Xeneize" por su paso como futbolista en el club de La Ribera.

Por lo tanto, una de las preguntas para el técnico en la conferencia de prensa posterior a la goleada por 5-0 a Aldosivi estuvo vinculada con el significado del próximo choque del equipo de "Pintita" con el cuadro que lo formó como jugador. Sin embargo, la respuesta fue breve, tajante y sorpresiva.

La tajante reacción de Gago sobre el Boca vs. Racing que se viene: "No me genera nada"

Una vez culminada la victoria contra Aldosivi en "El Cilindro" de Avellaneda, el estratega del conjunto local se presentó a la conferencia de prensa junto a uno de sus futbolistas: Carlos Alcaraz. Allí, uno de los periodistas le consultó al entrenador por el siguiente adversario, que saldría del vencedor del duelo posterior entre "El Xeneize" y Defensa y Justicia: "¿Qué sensaciones te genera que el próximo rival puede llegar a ser Boca?".

Sin embargo, se encontró con una contestación contundente y lapidaria: "Yo soy el técnico de Racing... Me debo a estos jugadores, a esta institución. Hoy no me genera nada".

La palabra de Gago tras la goleada de Racing vs. Aldosivi

Ya con relación al encuentro en que el dueño de casa dominó el desarrollo de principio a fin, el exfutbolista destacó que "salió todo lo trabajado" y agregó: "Me gustó la entrega con la que jugaron". "Ahora hay que seguir trabajando y pensar en el próximo partido", pidió.

Además, destacó que su equipo "tiene una idea de juego y trata de demostrarla en cada partido", y completó: "Hoy nos impusimos durante todo el encuentro".

Boca vs. Racing: fecha, hora y estadio

Si bien la AFA y la Liga Profesional de Fútbol todavía no publicaron la información acerca de la semifinal del torneo de la Primera división, todo indica que el cotejo será el sábado 14 de mayo de 2022 desde las 18.30 en la cancha de Lanús. La serie se resolverá a partido único con las hinchadas de ambos equipos y, en el caso de que empaten, definirán al primer finalista del certamen por penales.

Los números de Fernando Gago en Boca y en Racing

Como jugador del "Xeneize", el exmediocampista de las Inferiores de la entidad de La Ribera debutó como profesional en 2004. Allí tuvo dos ciclos: 2004-2007 y 2013-2019, con un total de 199 partidos oficiales, 9 goles y 9 títulos.

Ya como técnico de "La Academia", se estrenó a finales de 2021 y hasta ahora acumula 28 encuentros con 16 victorias, 6 empates, 6 derrotas y una efectividad de puntos del 64.28%