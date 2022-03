River vs. Laferrere por la Copa Argentina: horario, posibles formaciones, y cómo verlo online

River Plate enfrentará a Deportivo Laferrere este miércoles 9 de marzo a partir de las 21:10 por la Copa Argentina en el Estadio Padre Martearena de Salta. Enterate todos los detalles del encuentro.

River vs. Laferrere por Copa Argentina: todo lo que tenés que saber

River vs. Laferrere por Copa Argentina: todo lo que tenés que saber

Comienza la Copa Argentina tanto para River Plate como para Deportivo Laferrere. Por los 32avos de final del mencionado certamen, este miércoles 9 de marzo a partir de las 21:10, se enfrentarán en el Estadio Padre Martearena de Salta. Los de Marcelo Gallardo vienen de ganar 1 a 0 el clásico ante San Lorenzo de Almagro en la Copa de la Liga Profesional y el "Villero" empató sin goles ante El Porvenir en la Primera C.

El mencionado encuentro entre el "Millonario" y los dirigidos por Cristian Aldirico será la presentación de ambos clubes en dicho torneo. Para el conjunto de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, sin dudas significa el partido más importante de toda su historia y buscará dar el batacazo. La "Banda", por su parte, piensa también en los próximos compromisos, entre los que se encuentra el clásico ante Boca Juniors el próximo 20 de marzo.

El equipo del "Muñeco" está puntero en la Zona A del campeonato de Primera División y seguramente cuidará a varios de sus futbolistas. Muchos de los habituales titulares no jugarán desde el comienzo y asoma la posibilidad de que otros tengan rodaje. Julián Álvarez, que no estuvo ante el "Ciclón" por un fuerte dolor de cabeza y mareos, pica en punta para estar desde el arranque, al igual que Nicolás De La Cruz que viene de recuperarse un cuadro gripal.

Los de Aldirico irán con todo lo que tienen a buscar la heroica. Su presente en la Primera C los encuentra en el cuarto lugar de la tabla con 8 unidades producto de 2 victorias y 2 empates. El importante dato a destacar, es que hasta el momento es el único club de su categoría que no recibió goles en las cuatro fechas disputadas. Cabe destacar, que el ganador de este trascendental duelo se medirá ante el ganador de Barracas Central vs. Acassuso.

Cómo ver el partido online

River Plate y Laferrere se enfrentarán este miércoles 9 de marzo en el Estadio Padre Martearena de Salta y el encuentro será transmitido por la pantalla de TyC Sports a partir de las 21:10. La opción para verlo por internet a través de un celular o computadora, será a través de Flow para clientes de Cablevisión.

Posibles formaciones de River Plate vs. Deportivo Laferrere

River Plate: Franco Armani; Andrés Herrera, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana o Javier Pinola, Elías Gómez; Agustín Palavecino, Tomás Pochettino, Juan Fernando Quintero, Nicolás De La Cruz; José Paradela, Julián Álvarez. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Laferrere: Carlos Morel; Damián Marcich, Lucas Mulazzi, Hernán Ortiz, Ariel Siliman; Nicolás Vivas, Hugo Zarco, Pablo Monje; Ezequiel Flores, Lucas Martínez, Enzo Castro. DT: Cristian Aldirico.

Árbitro: Pablo Giménez