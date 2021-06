"¿Si se muere una persona qué van a hacer?": una figura estalló contra la Conmebol por la Copa América 2021

El capitán y goleador de su país mostró la molestia con el máximo ente por las formas y el manejo de los protocolos sanitarios en el certamen.

El goleador y máxima figura de Bolivia, Martín Moreno Martins, mostró toda su molestia contra la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) luego de confirmarse cuatro contagios por COVID-19 en el plantel del seleccionado en medio de la Copa América 2021. Ya son más de 50 los casos registrados entre jugadores, cuerpo técnico e integrantes de las diferentes delegaciones, algo que genera dudas sobre las medidas sanitarias dispuestas.

Frente a esto, el delantero, que es uno de los casos positivos de coronavirus y no pudo debutar con su seleccionado en la derrota vs. Paraguay, estalló contra el ente regulador por medio de sus redes sociales. Al darse a conocer la noticia de la cantidad de infectados desde el inicio del certamen, el pasado domingo, manifestó: "Gracias a ustedes de Conmebol por esto, ¡todo es la culpa de ustedes!". Y sumado a esto, remarcó que le dan prioridad al negocio: "¿Si se muere una persona qué van a hacer ustedes? Lo que les importa es solamente el dinero. ¿La vida del jugador no vale nada?".

La publicación fue compartida en su Instagram oficial, a través de las stories, pero al cabo de unas horas Moreno Martins decidió borrarla: se desconoce si por la fuerza del mensaje o por pedido de las autoridades de la Federación Boliviana de Fútbol ante el malestar de Conmebol. Lo cierto es que el histórico goleador de 33 años no se calló nada y decidió dejar a la vista lo que muchos otros piensan y no se animan a decir.

La captura de la publicación:

Cabe destacar que el delantero boliviano no fue el único en expresarse por la situación pandémica y los descuidos de la Conmebol durante el certamen. En la previa, el uruguayo Edinson Cavani manifestó: "No tenemos ni voz ni voto, son cosas que deciden y determinan un grupo de personas, ¿qué somos nosotros? Muchas veces te sentís frustrado en ciertas situaciones porque tenés que agachar la cabeza y seguir para adelante". Por otro lado, al llegar a la Argentina, Sergio Agüero sumó: "Si está complicado en Brasil, no se va a poder jugar". Quejas de jugadores brasileros, quejas de jugadores colombianos; los silencios ya no se permiten pero la Conmebol opta por continuar con el show.

Once nuevos casos de COVID y más de 50 infectados

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, informó que hay al menos 52 casos positivos de coronavirus en la Copa América de Brasil 2021. Los afectados son jugadores, miembros de delegaciones y hasta prestadores de servicios como trabajadores/as de hoteles o choferes de los diferentes vehículos oficiales de la competición. 42 contagiados son jugadores y 10 empleados de apoyo, hasta el lunes pasado.

Es importante destacar que, por orden de la cartera de salud, las personas que dieron positivo fueron aisladas en un hotel de Brasilia y quienes son extranjeros pueden dejar el país tras la cuarentena y un test negativo de PCR. Además se informó que fueron realizados 2.927 pruebas diagnósticas en la competencia y que la positividad fue del 1,70%. Los jugadores, por protocolo, son testeados cada 48 horas.