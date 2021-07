La "Scaloneta", el equipo que construyó Lionel Scaloni y que va por todo en la Copa América

La historia de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina puede tener su broche de oro ante Brasil, en la final de la Copa América. Los números de un DT cuestionado por demás, que trabajó en silencio y obtuvo grandes resultados.

La Scaloneta es un término muy utilizado en estos días. Pero para llegar a él se debió transitar por caminos realmente sinuosos, llenos de comentarios tendenciosos y críticas infundadas. La Scaloneta se transformó en algo así como un tren imparable que continúa su marcha pese al qué dirán. Es el equipo de la Selección Argentina, dirigido por Lionel Scaloni quien (curiosamente) sólo tiene a esta etapa como su única experiencia al frente de grupos.

La historia comenzó el 8 de septiembre de 2019, o unas semanas antes para preparar la lista de convocados y encarar el amistoso ante Guatemala en Los Ángeles. Fue 3 a 0, pero claro: el rival era inferior. Después llegó Colombia, se empató 0 a 0 y las dudas comenzaron a aparecer.

Que llegó siendo un inexperto, que no tenía el nombre para estar al frente de la Selección, que fue un oportunista por haberse quedado como empleado de AFA siendo colaborador del ex-entrenador Jorge Sampaoli... Tantas cosas se dijeron y muchas de ellas se opacaron con trabajo, sacrificio y una identidad colectiva que hace tiempo no se observaba en un plantel del seleccionado nacional.

La segunda mejor racha de invictos no es casualidad: es trabajo de Scaloni

Lionel Scaloni tiene consigo la segunda racha más larga de invictos en la Selección Argentina. Y eso no puede ser casualidad: supo hacer un recambio generacional, consolidar un grupo de jugadores que van por un fin común y, lo mejor de todo, arropar a Lionel Messi con compañeros que se complementan de tal forma que el 10 no debe hacer todo el trabajo para llegar al arco rival.

Haber alcanzado las semifinales de la Copa América 2019, ir segundos cómodos en las Eliminatorias Sudamericanas y actualmente estar en vísperas de una final continental ante Brasil no es casualidad. Es fruto de un trabajo, de un tren que siguió su camino y nunca se desvió del objetivo de trabajar y buscar un sello.

Identidad y trabajo: el secreto de los resultados positivos de La Scaloneta

¿Qué no juega lindo? ¿Que no es el Barcelona de Guardiola? Puede ser, pero La Scaloneta es efectiva y sabe en qué momentos intentar lastimar a su rival. Ahora viene Brasil, el que supuestamente nos va a llenar la canasta de goles. Claro, todos los equipos anteriores eran fáciles... O eso dicen los "expertos". A confiar, no queda otra, Scaloni así quiso que sea. Su no tan breve (NdeR: lleva tres años en el cargo) pero positiva historia en el seleccionado indica que debe ser de este modo.