En la previa de Argentina vs. Ecuador, el Turco García destrozó a Gustavo Alfaro: "Me dio asco"

El ex jugador de la Selección Argentina destruyó al entrenador de Ecuador por una frase que le dijo al técnico de Brasil.

En uno de los cruces más insólitos que se dieron en las últimas semanas, el ex delantero de la Selección Argentina, Claudio "Turco" García, salió al cruce del director técnico de Ecuador, quien dijo que Brasil iba a ser campeón del mundo. "Lo dijo me dio asco", disparó.

Enojado, el ex delantero campeón de la Copa América, cruzó a Gustavo Alfaro por las palabras que tuvo con Tité. "Decirle vende patria es mucho, pero estoy caliente porque yo vestí la camiseta de la Selección, salí campeón de América dos veces. Sus palabras me dieron asco, que diga que cualquier otro va a salir campeón, y menos Brasil y Chile".

Sacado contra el entrenador de Ecuador, en una charla con TyC Sports, el Turco García disparó: "Si viene un brasileño o cualquiera a pedirme un vaso de agua, se lo doy, pero jugando al fútbol o a otro deporte, es otra cosa". En la misma línea, agregó: "Si lo quiere mufar a Brasil o a quien sea, le grita de otra manera, no se esconde, porque ahí no querés que te vean. Lo hizo todo de vende humo. A mí, si no sale campeón Argentina, que no salga campeón nadie, que se suspenda la copa".

Vale recordar que el ex director técnico de Boca le dedicó unas emotivas palabras a su par brasileño, quien quedó en el ojo de la tormenta semanas atrás por expresarse en contra de la realización de la Copa América en Brasil. En este mismo sentido, Alfaro le pidió que se quede en esa selección -a pesar de que Tité está peleado con Bolsonaro- y le aseguró que "va a terminar siendo campeón del mundo".

No es la primera vez que Gustavo Alfaro dice lo que piensa sin filtro alguno, el episodio más reciente fue en 2019, cuando en la semifinal de ida de la Copa Libertadores ante River afirmó que "los jugadores de River entrenan para tirarse", la cual trajo una ola de memes y cargadas por parte de los fanáticos millonarios. Esta vez, ya al mando de la Selección de Ecuador, la historia fue parecida, pero apoyando a otro equipo y no sólo a otro país, sino al gran rival a vencer por nuestra Selección en esta Copa América