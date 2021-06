Emiliano Martínez, de aprovechar su chance por el COVID a ser el arquero de la Selección

El arquero del Aston Villa, figura en la Premier League, busca ganarse un lugar en el once titular de Scaloni. Una historia de lucha y perseverancia para llegar a lo más alto.

Emiliano Martínez nació el 2 de septiembre de 1992 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Su nombre no era conocido hasta hace poco tiempo, cuando todos los flashes se posaron en él a causa de sus grandes rendimientos en la Premier League. Pero de chico, según sus formadores, ya brillaba en las juveniles de equipos barriales como General Urquiza, Talleres y San Isidro; y de igual forma en las juveniles de Independiente de Avellaneda, donde no llegó a debutar en la Primera División.

Tuvo la oportunidad de mostrarse en el Campeonato Sudamericano Sub-17 de 2009 con la Selección Argentina y allí, el Arsenal de Inglaterra decidió llevárselo pagando 1,5 millones de dólares. Aún así, le costó asentarse y pasó de un equipo al otro, mayormente desenvolviéndose en el Championship (Segunda División del fútbol inglés). Oxford United F.C. (2012), Sheffield Wednesday F.C. (2013), Rotherham United F.C. y Wolverhampton Wanderers F.C. (2015), Getafe (2015) y Reading F.C. (2019) fueron algunas de las camisetas que vistió. Y si bien debutó en los Gunners durante la temporada 2014/15, por Champions League, recién logró asentarse durante la pandemia.

Tanto le costó llegar a imponerse en la Premier League que jugó más partidos en sus cesiones (64) que en el equipo dueño de su pase (14). El 'click' se dio cuando el resto del mundo atravesaba la peor situación imaginable con la llegada del coronavirus y ante su regreso a la institución, para ser suplente del arquero alemán Bernd Leno, aprovechó la chance cada vez que le tocó. La lesión del titular le abrió una puerta y se hizo cargo de los tres palos dándole dos títulos al Arsenal: la FA Cup vs. Chelsea y la Community Shield ante Liverpool. Su imagen sentado en el campo, deshecho en lágrimas por lo logrado y hablando con su familia por videollamada, recorrió el mundo.

Con el regreso de Leno tras la lesión, Mikel Arteta (DT del Arsenal) dejó en claro que desde el primer día de la pretemporada tendrían que competir por el lugar y ante el ofrecimiento del Aston Villa, decidió dejar la institución. Tras firmar su contrato con el equipo de Birmingham, se convirtió en el arquero argentino más caro de la historia: pagaron 21,5 millones de euros por la totalidad de su pase. Tan bueno fue su rendimiento durante la temporada que recibió el premio al futbolista del año en "Los Leones" y formó parte del once ideal de la Premier League, ganando el Premio PFA. Fue el mejor arquero por encima de nombres como el de Hugo Lloris (campeón del mundo con Francia y actualmente Tottenham), Ederson (Manchester City) y Alisson Becker (Brasil y Liverpool).

El llanto que emocionó a todos tras ganar la FA Cup:

El camino al éxito: lucha y perseverancia hacia al arco de la Selección

Martínez atravesó una humilde infancia en el barrio El Jardín de Mar del Plata: su padre, Alberto, trabajaba en el puerto y si no tenía un buen día laboral, era difícil tener un buen plato de comida sobre la mesa; mientras que su madre, Susana, también hacía horas extras limpiando casas. El objetivo era claro: que sus dos hijos pudieran estudiar, alimentarse y crecer en un buen entorno.

"A veces no había para comprar botines ni ropa. Si había un cumpleaños, a veces a mi papá no le alcanzaba y compraba un solo regalo. Fue difícil y yo vi cuánto les costó", manifestó en su momento el futbolista mostrando toda su admiración por su familia. Sin zapatillas para jugar, luchó para imponerse ante los de su categoría y transformarse en uno de los más influyentes en su puesto en la actualidad.

Los descubridores y su cariño por Independiente

Pepé Santoro, histórico ídolo y multicampeón en el equipo de Avellaneda, trabaja como entrenador de arqueros en divisiones inferiores y fue quien descubrió al diamante en bruto. "Es una persona muy importante en mi evolución, siempre lo tengo presente. Si no hubiera sido por él, hoy no estaría acá. Me ayudó a crecer, no solo como arquero sino mentalmente", recordó Emiliano en una entrevista con Clarín hace un tiempo. Tan cercano era su vínculo que fue quien lo acompañó a probarse en el Arsenal, hace 10 años.

Allí, en Londres, nació la anécdota de los 10 días. En una charla con Super Deportivo Villa Trinidad (97.9), Santoro recordó: "Estuvimos 10 días juntos, me acuerdo que me costó convencerlo para que tomara la decisión de quedarse y no volverse de Inglaterra. Tenía muchas dudas porque se iba a un país distinto, sabía que era una gran oportunidad". Y contó qué fue lo que le dijo antes de que tomara la decisión: "Mirá que el tren muchas veces pasa una sola vez y no se repite". Emiliano dejó de dudar y a pesar de extrañar a su familia, dio el gran paso hacia su aventura en el Viejo Continente.

Quienes también lo dirigieron en Independiente fueron Ariel Wiktor, en la novena y Manuel Magán, coordinador de las inferiores del "Rojo". Observando su gran presente, destacaron: "Desde el primer día nos dimos que era un distinto, alguien que estaba destinado al llegar a lo más alto". Y Wiktor sumó sobre su mentalidad: "Siempre se preocupó por mejorar, no se quedaba con lo que ya tenía. Esa es la diferencia entre un buen jugador y uno brillante, como es él".

Si bien no tuvo la oportunidad de debutar en Independiente, no se olvida de su paso por la institución. Después del gran torneo disputado con la Sub-17, esperó el llamado para recibir un aumento pero, en su lugar, se contactaron para concretar dicha venta. Su fanatismo por el club no quedó en el olvido y hace meses dejó en claro: "Si llego a jugar en Argentina será ahí, estoy súper agradecido. Me quedó el sabor amargo de no poder debutar en Primera. En condiciones normales yo me hubiese quedado. Me fui al Arsenal porque quería ayudar a que mi familia esté bien económicamente y que pudieran tener una vida mucho mejor".

La ilusión de la Selección Argentina

El llamado tardó en llegar pero tras su increíble temporada, parecía imposible que Lionel Scaloni ignorara su presente. "Dibu" -apodo que le pusieron en la pensión del "Rojo" porque era colorado y parecido al dibujito- pudo cumplir el sueño de debutar en la Mayor. Si bien jugó para las juveniles y hasta fue convocado por Sergio Batista, entre 2009 y 2011, no logró imponerse en la "Albiceleste". Tres años atrás, hizo una aparición en la lista de concentrados para una serie de amistosos pero no pudo entrometerse en la lucha que disputaba Franco Armani (River Plate) y Esteban Andrada (Boca Juniors) por el arco.

A pesar de esto y de quedar invisibilizado en varias ocasiones, Emiliano repitió en reiteradas ocasiones que se sentía capacitado para ser el arquero de la Selección Argentina, más allá de halagar el trabajo de sus competidores directos. "Para estar en la Selección tenés que estar cien por ciento preparado y yo me siento así. Estoy en uno de los mejores momentos de mi carrera. Considero que estoy en la edad justa y estoy más que listo para agarrar el arco de la Selección", afirmó. Ahora, le llegó la chance: debutó en el empate ante Chile por la séptima fecha de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, recibió un gol y se ilusiona con ser el titular en la Copa América 2021.

Los números de "Dibu"

En total, como futbolista profesional, Emiliano Martínez lleva disputados 176 partidos oficiales sumando más de 15 mil minutos en el campo de juego. Entre todas las competencias y equipos en los que jugó recibió 211 goles y mantuvo la valla invicta en 58 oportunidades. Durante la temporada 2019/20, brilló en el Arsenal: 23 encuentros, 24 tantos recibidos y 9 veces el arco en cero. Ahora, en el Aston Villa, mejoró aún más: 39 duelos, 47 goles en contra y 15 vallas invictas.

Con 28 años se caracteriza por ser un arquero perfecto para el fútbol moderno: más allá de sus grandes atajadas, tiene un gran manejo de la pelota con los pies debido a su pasado como enganche y delantero en inferiores o jugando junto a sus compañeros de colegio. Todos los que lo rodean o entrenan con él destacan su personalidad y fortaleza mental, la determinación que lo llevó a donde está y la lógica que lo atraviesa, más allá de lo futbolístico. ¿Podrá convencer a Scaloni y ser el dueño de los tres palos? Condiciones, le sobran.

Repasá sus mejores atajadas: