El majestuoso mural dedicado a Messi, Maradona y la Copa América

El majestuoso mural dedicado a Lionel Messi, Diego Armando Maradona y a la Copa América conseguida por la Selección Argentina en Brasil que brilla en una calle de la Ciudad de Buenos Aires.

Diego Maradona y Lionel Messi tienen miles de homenajes a nivel global. En nuestro país también los hay y es el caso del mural ubicado en la calle Rojas, de Caballito en la Ciudad de Buenos Aires, que muestra al mejor del mundo besando la Copa América. A este detalle de la obra hecha por el artista Maximiliano Bagnasco se le suma "Pelusa" que atrás de la "Pulga" y desde el cielo alienta con la camiseta de la Selección Argentina.

No hay dudas que lo merecen ambos. Son parte de la historia grande de nuestro fútbol y principalmente de la "Albiceleste". El Mundial de 1986 para el Diego como el campeonato obtenido el mes de julio para el astro del PSG son sus dos máximos logros vistiendo los colores del equipo nacional. Y aunque todavía existan comparaciones absurdas lo más importante es, fue y será disfrutarlos adentro de la cancha.

El impacto por este tremendo mural pintado en apenas 4 días con aerosol e hidroesmalte fue gigante. Rápidamente llegó a las redes del torneo continental en donde no sólo compartieron una imagen sino que hicieron un video de cuando el equipo levantó el trofeo junto a distintos momentos del armado de la obra. Con seis metros de alto más 4.3 de ancho se transformó en otro emotivo reconocimiento.

Y el hecho de que Maradona esté presente también le da quizás ese toque que lo hace aún más atractivo. A menos de un mes de cumplirse un año de su fallecimiento la gente lo recuerda más que nunca y lo sucedido con el mural es una clara demostración de ello. El conjunto del mejor momento de la carrera de la "Pulga" junto al más grande de la historia alentándolo desde el cielo formaron un inmejorable homenaje.

El mural dedicado a Messi, Maradona y la Copa América terminado

La reflexión de Lionel Messi sobre su llegada al Paris Saint Germain

En una entrevista concedida al medio France Football el argentino habló sobre su salida del Barcelona y su arribo al conjunto parisino: "No me equivoqué cuando elegí venir al PSG. París cumple con todos los requisitos para ser feliz". A través de estos dichos demostró que no se arrepiente de cambiar de club luego de lo que vivió en el "Blaugrana".

Lo que se le viene a la "Scaloneta"

Luego del empate sin goles ante Paraguay en Asunción por la fecha 11 de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 el equipo que dirige Lionel Scaloni se prepara para un nuevo compromiso. El domingo 10 de octubre desde las 20:00 recibirá a Uruguay por la quinta jornada (pendiente) y el jueves 14 hará lo propio ante Perú a partir de las 20:30. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Monumental