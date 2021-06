Copa América 2021: con cambios, Argentina enfrenta a Uruguay en Brasilia

Desde las 21 la Selección de Scaloni se mide ante la "Celeste" por la segunda fecha del certamen. La Albiceleste, con varias urgencias y necesidades.

La Selección Argentina se mide este viernes, desde las 21, frente a Uruguay por la segunda fecha de la Copa América 2021. El duelo se disputará en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y será clave para ambos equipos. Para la "Albiceleste" porque debe -y necesita- sumar de a tres para no complicarse en la clasificación y para la "Celeste" porque se trata del debut, ya que en la primera tuvieron libre.

Por la primera fecha de la competencia continental, el equipo de Lionel Scaloni igualó 1-1 frente a Chile con un golazo de tiro libre de Lionel Messi. Si bien en los últimos duelos, incluidos lo de Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022, el seleccionado fue superior, no logró imponerse en el resultado final y no supo cerrar los partidos.

Por esta razón y a causa de algunas molestias físicas de algunos titulares, Scaloni realizará varias modificaciones. En primer lugar, retocará la defensa, uno de los puntos más bajos hasta el momento: el ya recuperado jugador del Atalanta Cristian "Cuti" Romero ingresará en lugar del ex River y actual Fiorentina, Lucas Martínez Quarta. Los laterales también serán modificados: Marcos Acuña y Nahuel Molina Lucero reemplazarán a Nicolás Tagliafico y Gonzalo Montiel.

El último cambio aparece en el mediocampo y sería obligado: por una molestia en sus costillas, a causa de un golpe vs. Chile, Leandro Paredes no será de la partida y en el once titular aparecerá el ex River y actual Betis, Guido Rodríguez. Si bien también estaba en duda la presencia de Nicolás González, con las opciones de Ángel Correa y Ángel Di María; seguirá en el equipo.

El Minuto a Minuto de Argentina vs Uruguay

PRÓXIMAMENTE...

Formaciones confirmadas

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez, Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Nicolás De la Cruz; Luis Suárez y Edinson Cavani.

El historial entre Argentina y Uruguay: estadísticas y números

Argentina y Uruguay se han disputado 31 partidos disputados de manera "oficial". Argentina cuenta con 14 victorias, 13 derrotas y 4 empates. Si la "Celeste", máxima ganadora de la Copa América, consigue un nuevo triunfo, el historial quedará empatado.

El último partido que disputaron ambos seleccionados fue el 18 de noviembre del 2019, en un amistoso disputado en Tel Aviv (Israel). Allí, igualaron 2-2 con goles de Sergio Agüero (de cabeza) y Lionel Messi, de penal en tiempo adicionado. Por Eliminatorias Sudamericanas, la última vez que se vieron las caras fue en la previa al Mundial de Rusia 2018. Fue el 31 de agosto del 2017, donde igualaron sin goles en el Centenario de Montevideo.