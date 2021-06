Copa América 2021: Quién es Guido Rodríguez, el cambio que imagina Scaloni para la Selección

El mediocampista central es la nueva apuesta de Lionel Scaloni para que juegue en lugar de Leandro Paredes. Así fue su carrera.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, tiene un nuevo elegido para el mediocampo de cara al duelo vs. Uruguay por la segunda fecha de la Copa América 2021. Ante la falta de Leandro Paredes, por una lesión a causa de un golpe recibido en las costillas, el director técnico nacional pensó en un jugador con un buen presente en su club: Guido Rodríguez.

Con unas habilidades diferentes a las del actual mediocampista central titular que se desempeña en el Paris Saint Germain (PSG), el actual mediocampista del Betis tiene su chance de demostrar. El futbolista que milita en el fútbol español surgió de las inferiores de River Plate, aunque solo jugó 16 partidos y no pudo consolidarse en la primera del club Millonario.

En este punto, Marcelo Gallardo fue el que decidió no tenerlo en cuenta para el conjunto de Núñez. Durante su tiempo en River, entre las múltiples ideas del actual entrenador, Guido Rodríguez no solo jugó en el mediocampo sino que también se desempeño como defensor central. Pero, ante un equipo completamente formado, no tuvo continuidad. Lejos de generarse un problema, el actual entrenador del club le dio consejos para su futuro. “Tenía el interés de varios clubes que me querían un préstamo y ya tenía la decisión tomada de apostar por ir a Defensa y Justicia. Y ahí me vino a hablar Marcelo y me dijo que era bueno para mí porque iba a poder jugar más. Me apoyó y me aconsejó de la mejor manera, siempre voy a estar agradecido por eso”, sostuvo una vez en charla con el Diario Olé.

Tras escuchar las recomendaciones de su entrenador, pasó al equipo de Florencio Varela y terminó consolidándose allí. Luego pasó al Tijuana de México, donde jugó 42 partidos, y al año siguiente pasó al América de México, el equipo más importante de ese país. Estuvo tres temporadas con un total e 121 encuentros y convirtió 12 tantos. Fue uno de los jugadores más queridos de dicho plantel.

Con la llegada de Manuel Pellegrini al Betis, Guido Rodríguez consiguió un mayor protagonismo y disputó 38 partidos desde 2020. En el rol que desempeña actualmente como mediocampista central, ingresa dentro del estereotipo: tiene muy buena marca y además, un buen primer pase que permite entregar el juego. No es un “Mascherano”, caudillo, sino que por el estilo de juego es más de recuperar, presionar y pasar. Ahora, tiene el lugar con Scaloni en la Selección.

Así juega Guido Rodríguez