Mayweather criticó con dureza a McGregor tras el nocaut: "No puede ganar ni siquiera en su deporte" El campeón del mundo en cinco categorías distintas respondió a una publicación descalificando a su ex rival: "El mundo sabe que el estafador McLoser puede robarme todo y ser amado, pero me odian".

24 de enero, 2021 | 17.41 El ex boxeador estadounidense Floyd Mayweather Jr. cargó con dureza sobre el excéntrico irlandés Conor McGregor, quien cayó por KO en su regreso a la UFC, y entre otras cosas dijo que ya no puede ganar "ni siquiera en su deporte". Los negocios de Santa María con Clarín y Cambiemos Mayweather retomó en su cuenta de Instagram una publicación del usuario @ringiqtvofficial que se lanzó la siguiente pregunta: "¿Por qué Floyd Mayweather es odiado por la forma en que se comporta, pero Conor McGregor es amado por la misma forma de comportarse?". El campeón del mundo en cinco categorías distintas respondió: "vi esta publicación y mi opinión es que el mundo sabe que el estafador McLoser puede robarme todo y ser amado, pero me odian. Eso nos deja ver que el racismo todavía existe. Solo sé que ese vagabundo nunca seré yo", afirmó Mayweather. "Simplemente estoy construido de manera diferente, mi mentalidad está en otro planeta, mis habilidades son insuperables, soy un ganador nato y sí, hablo un montón de basura ¡pero cada vez lo respaldo! Eso es lo que odian", agregó. "Es triste que puedas ser un pobre chico negro del güeto que ha lidiado con el racismo toda tu vida y ha trabajado muy duro para ponerte a ti y a tu familia en una mejor posición, y la mayor parte del odio proviene de mi propia gente", apuntó Mayweather. "Conor ni siquiera puede ganar en su propio deporte, pero habla de volver al boxeo para pelear contra Pacquiao. Nadie quiere ver eso, es como si mis sobras comieran mis sobras", concluyó. Mayweather y McGregor se enfrentaron en un combate de boxeo el 26 de agosto de 2017 en lo que se llamó "El combate del dinero" que consagró al estadounidense en el décimo round por nocaut técnico. MÁS INFO UFC El irlandés McGregor cae por nocaut en su regreso a la UFC McGregor fue noqueado este domingo por el estadounidense Dustin Poirier en el segundo asalto de un combate que marcó su regreso a la UFC en Abu Dhabi, Emiratos Árabes. su rival, segundo en el ranking de la Ultimate Fighting Championship (UFC), se tomó revancha de la derrota por nocaut ante el irlandés en 2014 y lo invitó a un tercer combate tras autoproclamarse como "nuevo campeón". TWITTER

