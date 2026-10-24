Colapinto quedó en Q2 y largará desde el fondo en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Franco Colapinto no pudo pasar a Q3 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y largará desde el fondo por la penalización que recibió.

En la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1, Franco Colapinto alcanzó la Q2 pero no pudo acceder a la parte final. El piloto argentino se quedó con el 14° lugar, pero largará desde el fondo de la parrila debido a la penalización de 10 puestos que le impuso F1 por una modificación de Alpine en la electrónica del auto.

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Después de haber ido de menor a mayor en el ritmo de vueltas, Colapinto mejoró su tiempo de clasificación con una vuelta de 1:35.722. Sin embargo, esa marca no le permitió acceder a la Q3 y obtuvo la 14° posición. Su compañero, Pierre Gasly, tapoco pudo pasar a Q3, ya que a último momento Lindblad y Lawson lo dejaron afuera.

Por qué fue sancionado Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos: cuántos puestos pierde

Colapinto enfrentará un complejo panorama para la carrera del domingo, ya que la penalidad de 10 posiciones recaerá sobre el lugar que obttuvo en la qualy durante la sesión de clasificación del sábado, condicionando fuertemente su punto de partida.

La medida responde estrictamente a una infracción normativa. Alpine decidió instalar una nueva unidad de control electrónico en su monoplaza —la cuarta en lo que va del año—, sobrepasando el límite de tres piezas estipulado por el reglamento de la Fórmula 1 para toda la temporada. La normativa establece que la primera vez que se excede la cuota permitida de un elemento se sanciona con diez casilleros de retraso, mientras que los eventuales excesos posteriores conllevan un recargo de cinco plazas.

Esta penalización ocurre tras un amargo paso por el circuito de Marina Bay. En el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino se vio obligado a abandonar tanto en la prueba sprint como en la carrera del domingo por inconvenientes mecánicos.

Luego de su abandono dominical, Colapinto mencionó que sospechaba de un fallo en la transmisión —supeditado al chequeo técnico posterior—, aunque los inconvenientes derivados del motor y la batería forzaron a la escudería a reemplazar componentes esenciales para garantizar el rendimiento del auto. Desde Alpine, sin embargo, no emitieron un comunicado oficial detallando las razones del cambio.

El cronograma de Franco Colapinto en el GP de Austin

Todos los horarios corresponden a la Argentina..

- Domingo 25 de octubre

17: carrera del Gran Premio de Estados Unidos.

La actividad del viernes será clave para que Colapinto y su equipo encuentren la mejor puesta a punto del Alpine. El sábado, en tanto, el último entrenamiento servirá como preparación para la clasificación, una instancia determinante para definir desde qué posición largará el argentino.

Dónde ver en vivo a Colapinto en la Fórmula 1

Los fanáticos argentinos tendrán dos opciones principales para seguir el Gran Premio de Estados Unidos: