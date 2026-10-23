Cuántas carreras le faltan a Colapinto en 2026: el calendario de la F1

La temporada 2026 de la Fórmula 1 entró definitivamente en su recta final y Franco Colapinto todavía tiene seis oportunidades por delante para sumar puntos con Alpine.

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Después del Gran Premio de Singapur, el campeonato abandonó Asia y ahora comienza un tramo fundamental para el argentino: tres carreras consecutivas en América, seguidas por Las Vegas, Qatar y finalmente Abu Dhabi.

El primer desafío será este mismo fin de semana.

1. Estados Unidos – 25 de octubre

El Gran Premio de Estados Unidos se disputará en el Circuit of The Americas de Austin, entre el 23 y el 25 de octubre.

La carrera será el domingo 25.

Es además un circuito que trae buenos recuerdos para Colapinto, ya que en 2024 consiguió allí uno de sus primeros puntos en la Fórmula 1 al terminar décimo con Williams.

2. México – 1° de noviembre

Sin descanso, la categoría viajará al Autódromo Hermanos Rodríguez.

El Gran Premio de México se desarrollará entre el 30 de octubre y el 1° de noviembre.

Será la segunda carrera consecutiva de la gira americana y una de las fechas en las que Colapinto espera contar con un importante acompañamiento latinoamericano.

3. Brasil – 8 de noviembre

Una semana después llegará una de las fechas más especiales para el argentino.

El Gran Premio de São Paulo se disputará en Interlagos entre el 6 y el 8 de noviembre.

Por la cercanía con Argentina, históricamente es la carrera del calendario internacional a la que más fácilmente pueden viajar los hinchas argentinos.

Para Colapinto, significará prácticamente correr como local.

4. Las Vegas – 21 de noviembre

Después de una semana libre llegará el segundo Gran Premio estadounidense de este tramo final.

Las Vegas recibirá a la Fórmula 1 entre el 19 y el 21 de noviembre.

A diferencia de la mayoría de las carreras del campeonato, la competencia principal se disputa el sábado por la noche en horario local.

5. Qatar – 29 de noviembre

La penúltima carrera será el Gran Premio de Qatar, entre el 27 y el 29 de noviembre.

El circuito de Lusail representa un desafío completamente diferente, con curvas rápidas y condiciones que históricamente exigen mucho físicamente a los pilotos.

Para entonces, cada punto puede resultar especialmente importante para la posición de Alpine en la Copa de Constructores.

6. Abu Dhabi – 6 de diciembre

La temporada terminará en el circuito de Yas Marina.

El Gran Premio de Abu Dhabi se disputará entre el 4 y el 6 de diciembre y volverá a funcionar como cierre del campeonato.

Así, desde este fin de semana hasta comienzos de diciembre, a Colapinto le quedan seis carreras:

Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi.

Será un tramo especialmente intenso. Las primeras tres competencias se disputarán en fines de semana consecutivos y después quedarán otras tres fechas antes del cierre.

Para Colapinto, además, representan seis oportunidades para revertir las últimas carreras complicadas, volver a sumar puntos y ayudar a Alpine en la pelea por mejorar su posición dentro del campeonato de Constructores.