El codazo de Jagger Herrera en Boca vs. Defensa y Justicia

Facundo "Jagger" Herrera fue protagonista de la primera jugada polémica de Boca Juniors vs. Defensa y Justicia. El defensor del "Xeneize" conectó un codazo a Leandro Fernández y el árbitro del cotejo ni siquiera lo advirtió. El central surgido de las Inferiores marcó al atacante y fue contundente, pero la jugada siguió su rumbo normalmente. El dueño de casa sabe que con un triunfo se asegurará la tabla anual mientras Argentinos Juniors y Rosario Central sueñan.

{{{htmlAmp}}}

El codazo de Jagger Herrera en Boca

Noticia en desarrollo...