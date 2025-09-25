Ayuso firma un contrato de cinco años con Lidl-Trek tras su ruptura con UAE Team Emirates

Imagen de archivo del ciclista español Juan Ayuso, del UAE Team Emirates XRG, celebrando el triunfo en la etapa 7 de la Vuelta a España, entre Andorra la Vella y Cerler.

La sensación del ciclismo español, Juan Ayuso, firmó el jueves un contrato de cinco años con Lidl-Trek, tras un complicado divorcio con UAE Team Emirates que convirtió la reciente Vuelta a España en un campo de batalla de relaciones públicas.

El fichaje de Ayuso, de 23 años, ocurre después de lo que el UAE Team Emirates calificó diplomáticamente como "diferencias en la visión de los planes de desarrollo" al anunciar su mutuo acuerdo para rescindir de forma anticipada su contrato, que originalmente estaba previsto hasta 2028.

No obstante Ayuso dejó de lado la diplomacia y acusó al UAE Team Emirates de intentar "dañar mi imagen" al anunciar la ruptura durante la Vuelta, donde ganó dos etapas y fue uno de los primeros aspirantes a la clasificación general.

El momento fue especialmente duro, porque Ayuso dijo que el UAE Team Emirates había acordado inicialmente aplazar el anuncio hasta que concluyera la prueba española.

"Estoy muy emocionado. Unirme al Lidl-Trek es el comienzo de un nuevo capítulo importante en mi carrera y estoy motivado para seguir creciendo como ciclista. Los cambios siempre traen nuevas energías y ambiciones, así que estoy impaciente por empezar", dijo Ayuso en un comunicado el jueves.

"Desde fuera se puede ver que el equipo ha construido una fuerte identidad, con muchas unidad y ambición. El proyecto a largo plazo que están llevando a cabo es algo único y especial. Siento que es un lugar en el que puedo dar el siguiente paso en mi desarrollo, rodeado de ciclistas y personal que comparten los mismos objetivos", agregó.

Ya ha mostrado destellos de lo que puede lograr en el futuro, ganando una etapa en el Giro de Italia y dos en la Vuelta este año. También fue tercero en la general de la Vuelta 2022 y la clasificación de jóvenes en 2023.

"Juan es uno de los jóvenes talentos más brillantes del ciclismo. Ya es uno de los mejores escaladores y contrarrelojistas del mundo, lo que hace que sea un paquete muy emocionante", dijo Luca Guercilena, director general de Lidl-Trek.

