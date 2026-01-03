Manchester City vs Chelsea por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Manchester City recibirá al Chelsea de Enzo Fernández este domingo en el Etihad Stadium en un duelo correspondiente a la jornada 20 de la Premier League, en un contexto marcado por la sorpresiva salida de Enzo Maresca del banquillo de los Blues el 1 de enero. Los Ciudadanos llegan con una racha invicta de 11 partidos contra el conjunto londinense, una serie que no pierden desde la final de la Champions League 2021, mientras que el Chelsea atraviesa un momento de incertidumbre con Calum McFarlane como entrenador interino.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester City y Chelsea, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester City y Chelsea?

El partido entre Manchester City y Chelsea por la fecha 20 de la Premier League se jugará este domingo 4 de enero, a partir de las 14.30 (hora argentina) en el Etihad Stadium de Mánchester. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+.

El conjunto londinense llega a este encuentro tras el despido de Enzo Maresca como entrenador en Año Nuevo, después de 18 meses en el cargo. El técnico italiano, que había conquistado la UEFA Conference League y el Mundial de Clubes con los Blues, dejó el club tras una pobre racha de dos victorias en siete partidos de liga. Calum McFarlane asumió como entrenador interino y debutará en este difícil compromiso ante uno de los candidatos al título.

La situación del Chelsea es delicada tanto dentro como fuera del campo. Los de Stamford Bridge han conseguido apenas dos triunfos en sus últimos nueve partidos en todas las competiciones, una estadística que refleja el momento complicado que atraviesa el equipo. Además, los Blues no han podido ganar en sus últimos tres partidos como visitantes en la Premier League, una racha que buscarán cortar justamente en el peor escenario posible.

El equipo de Londres se encuentra quinto en la tabla de posiciones con solo tres puntos de diferencia respecto al Liverpool, que ocupa el cuarto lugar y la última plaza de clasificación directa a la Champions League. Sin embargo, la situación es más apretada de lo que parece, ya que los Blues solo superan al Manchester United por diferencia de gol, están a un punto del Sunderland, a dos del Everton y a tres del Brentford, Crystal Palace y Fulham. Esta pelea cerrada por los puestos europeos hace que cada punto sea vital para las aspiraciones del Chelsea.

Por su parte, el Manchester City viene de empatar 0-0 con el Sunderland el jueves pasado en el Stadium of Light, resultado que cortó una impresionante racha de seis victorias consecutivas en la Premier League. A pesar de tratarse de un partido sin goles, el encuentro fue entretenido y los Black Cats lograron extender su racha invicta como local, poniendo fin a la serie de ocho triunfos consecutivos que el City había acumulado ante ellos.

El empate ante Sunderland tuvo consecuencias directas en la pelea por el título, ya que permitió al Arsenal abrir una ventaja de cuatro puntos en la cima de la tabla tras su victoria por 4-1 ante el Aston Villa para cerrar el año 2025. Los Gunners juegan el sábado ante el Bournemouth, por lo que el equipo de Pep Guardiola podría encontrarse a siete unidades del líder cuando salte al campo el domingo, lo que magnifica la necesidad de conseguir los tres puntos ante el Chelsea para no descolgarse de la pelea por el campeonato.

La historia reciente de este enfrentamiento favorece ampliamente a los Ciudadanos, quienes mantienen una racha de 11 partidos sin perder ante el Chelsea en todas las competiciones. El conjunto de Mánchester no pierde ante los Blues desde aquellos tres encuentros consecutivos que cayó entre abril y mayo de 2021, incluyendo la dolorosa derrota en la final de la Champions League. Además, el Chelsea no ha podido ganar en el Etihad desde mayo de 2021, acumulando siete partidos sin victoria en el estadio manchesteriano. Esta racha de dominio local hace que el City parta como amplio favorito para cerrar la jornada 20 con una victoria.

Formaciones probables de Manchester City y Chelsea

El técnico del Manchester City, Pep Guardiola, recuperó a Jeremy Doku para el partido ante Sunderland y Rodri Hernández consiguió minutos significativos por primera vez desde octubre, lo que representa una buena noticia para el equipo. Sin embargo, el encuentro en Wearside dejó nuevas preocupaciones, ya que tanto Savinho como Nico González sufrieron lesiones que los dejaron fuera de la convocatoria para este domingo.

Como resultado de estas bajas recientes, los Ciudadanos podrían tener hasta siete ausencias para recibir al Chelsea. Además de Savinho y Nico González, Oscar Bobb (isquiotibiales), John Stones (muslo) y Mateo Kovacic (talón) permanecen en la enfermería. Por otro lado, Omar Marmoush y Rayan Ait Nouri se encuentran con sus selecciones nacionales en la Copa Africana de Naciones, representando a Egipto y Argelia respectivamente. A pesar de estas bajas, Guardiola cuenta con un plantel profundo para mantener el nivel competitivo del equipo. Erling Haaland, quien no pudo marcar ante Sunderland, buscará volver al gol tras haber anotado un doblete en su último partido en el Etihad ante West Ham.

Por el lado del Chelsea, el equipo evaluará el estado físico de Marc Cucurella antes del partido, aunque el lateral español es duda para el encuentro. Los Blues tienen varias bajas confirmadas para este compromiso, con Levi Colwill (rodilla), Romeo Lavia (muslo), Dario Essugo (muslo) y Jorrel Hato fuera por lesión.

La baja más significativa para el Chelsea es la de Moises Caicedo, quien fue suspendido por un partido tras recibir su quinta tarjeta amarilla de la temporada en el encuentro ante Bournemouth. La ausencia del volante ecuatoriano representa un golpe importante para el mediocampo del equipo en un partido de tanta exigencia. Con Maresca ya fuera del club, será interesante ver si McFarlane introduce cambios tácticos o sorpresas en el once inicial. Se espera que Cole Palmer ocupe una posición adelantada en el mediocampo, con Enzo Fernández y Reece James formando la dupla en el centro del campo.

Probable formación de Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Josko Gvardiol, Thomas O'Reilly; Bernardo Silva, Rodrigo Hernández, Tijjani Reijnders; Rayan Cherki, Phil Foden; Erling Haaland.

Probable formación de Chelsea: Robert Sánchez; Josh Acheampong, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Malo Gusto; Reece James, Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer, Alejandro Garnacho; João Pedro.

Manchester City vs Chelsea: Ficha técnica