Chelsea ficha al defensa español Chavarría con un contrato de cinco años

Fútbol - Liga Conferencia de la UEFA - Semifinal - Partido de vuelta - RC Strasbourg vs Rayo Vallecano - Stade de la Meinau, Estrasburgo, Francia - 7 de mayo de 2026. Pep Chavarria, del Rayo Vallecano, celebra tras el partido

​El Chelsea fichó al lateral izquierdo español Pep Chavarría, procedente del ‌Rayo Vallecano, con ‌un contrato hasta 2031, dijo el miércoles el club de la Premier League inglesa.

No se revelaron los detalles financieros de la operación, pero medios británicos informaron que el Chelsea ​había pagado inicialmente ⁠16,3 millones de libras (22,02 millones ‌de dólares), más otros 1,7 ⁠millones de libras en ⁠variables, por el jugador de 28 años.

"Es un sueño para mí, ya que ⁠el Chelsea es uno de ​los clubes más grandes ‌del mundo. Es una ‌gran oportunidad, pero estoy preparado y ⁠trabajaré duro para ayudar al equipo a lograr éxitos", dijo Chavarría en un comunicado.

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Chavarría jugó en ​el Figueres, ‌el Olot y el Zaragoza en las categorías inferiores del fútbol español antes de incorporarse al Rayo Vallecano en 2022. ⁠Disputó 125 partidos en todas las competiciones y desempeñó un papel clave en el camino del equipo hasta la final de la Liga Conferencia de la UEFA la temporada pasada.

El fichaje del ‌defensa amplía las opciones del nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, en el lateral izquierdo tras la marcha del español Marc Cucurella al Real Madrid.

El Chelsea, ‌que terminó décimo la temporada pasada, iniciará su nueva campaña en la Premier ‌League el ⁠24 de agosto ante el Fulham, su rival londinense.

(1 ​dólar = 0,7404 libras)

Con información de Reuters