El debate sobre el futuro y la renovación de la Selección Argentina sumó un capítulo de alta tensión en la pantalla de ESPN después de la victoria de Argentina sobre Bolivia. Los integrantes de la mesa comenzaron a analizar las variantes para vestir la emblemática camiseta número 10 tras la destacada actuación del joven Nico Paz. Sin embargo, lo que parecía un análisis futbolístico derivó en un acalorado cruce cuando el Chavo Fucks sentó una postura tajante vinculada al lugar de nacimiento del futbolista.

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La controversia creció en el estudio ante el desacuerdo unánime de los demás integrantes del ciclo. "¿Cómo le vas a dar la 10 a uno que nació en España?", cuestionó el Chavo al defender su punto de vista frente a las objeciones de la mesa. De inmediato, sus colegas le recordaron que el mediocampista viste de manera reglamentaria la camiseta albiceleste y que cuenta con lazos directos con el país, al ser hijo del exfutbolista Pablo Paz.

A pesar de que le señalaron que la elección de representar a la Argentina tiene un enorme valor deportivo y personal, el panelista insistió en que su planteo no ponía en duda la legalidad ni la presencia del jugador en el plantel general, sino la carga representativa de otorgarle el número más icónico del combinado nacional.

El peso simbólico de la camiseta número 10

Para fundamentar su postura, el Chavo apeló a la historia de los máximos referentes que vistieron esa casaca en el seleccionado. "Uno era rosarino y el otro nació en Villa Fiorito", remarcó al evocar las figuras de Lionel Messi y Diego Maradona. En su análisis, el comunicador subrayó que el número encierra un significado que trasciende el reglamento formal: "Hay cosas que son simbólicas. La 10, con todo lo que implica y lo que significa, yo se la doy a un pibe que haya nacido acá".

Sus compañeros cuestionaron fuertemente la comparación y manifestaron su asombro ante el criterio geográfico utilizado. Desde la mesa insistieron en que el compromiso de Nico Paz con la Selección Argentina invalida cualquier reparo vinculado a su nacimiento en Tenerife, España.

Las alternativas propuestas para el dorsal histórico

Hacia el final del debate, el Chavo aclaró que no pretende excluir al mediocampista del equipo que dirige el cuerpo técnico nacional, pero reiteró su preferencia de asignar ese número específico a futbolistas nacidos en suelo argentino. En esa línea, propuso como principales alternativas a Lautaro Martínez y a Enzo Fernández.

"Yo se la daría a Lautaro Martínez o a Enzo Fernández", enfatizó al puntualizar que el delantero es oriundo de Bahía Blanca y que ambos representan el perfil que él considera idóneo para asumir esa responsabilidad simbólica. De esta manera, el intercambio en ESPN F90 dejó abierto un debate que generó repercusiones inmediatas respecto de la identidad, la representatividad y los requisitos simbólicos en torno a la camiseta más codiciada de la Selección.