Juan Martín del Potro no logró ingresar al Salón de la Fama del Tenis Internacional por segunda vez consecutiva y deberá aguardar al menos una nueva oportunidad para recibir la distinción. En esta definición quedaron seleccionados la australiana Ashleigh Barty y el japonés Shingo Kunieda, mientras que el tandilense no alcanzó el 75% de aprobación requerido por el reglamento.

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El proceso de elección combina el voto de un panel integrado por 140 especialistas —entre periodistas, historiadores y miembros del Salón de la Fama— con el respaldo del público en la web oficial. Aunque Del Potro ganó la votación de los fanáticos y sumó un 3% adicional, ese impulso no bastó para superar el corte exigido. Esta es la segunda ocasión seguida en la que el ex número tres del mundo queda afuera de la nómina final. En la elección anterior el elegido había sido Roger Federer, y en esta oportunidad el cupo principal en el circuito tradicional quedó en manos de Barty, ex número uno del mundo y ganadora de tres títulos de Grand Slam en individuales antes de retirarse en 2022 a los 25 años.

La ceremonia formal de incorporación para los seleccionados está programada entre el 26 y el 28 de agosto de 2027 en Newport, Rhode Island, en la previa del US Open. Pese al revés, el reglamento habilita a los candidatos no elegidos a permanecer en consideración durante dos años más, siempre que conserven su elegibilidad. La carrera de Del Potro sostiene su postulación: conquistó el US Open 2009 —tras vencer a Rafael Nadal en semifinales y a Federer en la final—, sumó 22 títulos ATP, alcanzó el puesto 3 del ranking, ganó medallas olímpicas en Londres 2012 (bronce) y Río 2016 (plata), y fue decisivo en la obtención de la Copa Davis 2016.

Hasta ahora, Guillermo Vilas (1991) y Gabriela Sabatini (2006) son los únicos tenistas argentinos que integran el Salón de la Fama. Del Potro, golpeado por repetidas lesiones durante gran parte de su recorrido profesional, sigue en carrera para convertirse en el tercer representante nacional.