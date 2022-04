Los elogios de un aliviado Guardiola no convencen a Simeone

Champions League - Cuartos de Final - Vuelta - Atlético de Madrid vs Manchester City

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, se mostró aliviado de que su equipo sobreviviera a un angustioso partido de vuelta de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, pero sus palabras de elogio hacia el equipo español no convencieron a su homólogo Diego Simeone.

El City empató el partido de octavos de final del miércoles (0-0) y se clasificó para las semifinales con un marcador global de 1-0.

Guardiola elogió al Atlético por su gran segunda parte, en la que salió con fuerza ante el City y presionó para conseguir un gol que hubiera llevado el partido a la prórroga.

"Nos han metido atrás. Nos hemos olvidado de jugar. Mérito suyo", dijo Guardiola.

"Hoy estamos celebrándodolo, pero por la segunda parte podíamos estar eliminados. El Atleti ha hecho un gran segundo tiempo".

El técnico del Manchester City culpó al calendario de partidos y al encuentro de la Premier League del pasado fin de semana contra su rival por el título, el Liverpool, de su falta de intensidad en la segunda parte.

"Nunca he faltado al respeto a esta institución. Son los campeones de España. El Cholo puede jugar como quiera, sólo faltaría. Sólo dije que cuando un equipo defiende muy, muy bien y todos juntos atrás, es muy difícil. Y el Atlético es un equipo que sabe hacer esto como nadie en el mundo".

Sin embargo, el técnico del Atlético, Simeone, no estaba convencido de que Guardiola estuviera siendo sincero.

"No tengo por qué opinar y creer que uno hable mal o bien. A veces, aquellos que tienen un gran léxico son inteligentes y logran alabarte con un desprecio. Pero no somos tan tontos el resto por no tener ese léxico", dijo Simeone en rueda de prensa.

"Mi primera prioridad es absolutamente ganar. Luego, estar orgulloso, y no tengo ninguna duda de que siento orgullo del equipo que tiene el Atlético, porque competimos, tenemos nuestra forma, seguramente buena, mala, regular".

El City se enfrentará ahora al Real Madrid, 13 veces ganador de la máxima competición europea, tras eliminar al Chelsea, vigente campeón.

"El rey de la competición. Sólo faltaría que no fuera complicado. Nuestra tercera semifinal de la competición. Si jugamos como la segunda parte no tendremos ni una opción", dijo Guardiola a los periodistas.

