Partidos de Champions League 2022 hoy, martes 13 de septiembre: Barcelona vs Bayern Munich y Atlético de Madrid, los platos fuertes

Bayern Munich y Barcelona protagonizarán el partido más fuerte de la fecha. También juega el Atlético de Madrid.

La Champions League tendrá su segunda jornada en una nueva semana de competencia. Se jugarán el martes 13 de septiembre de 2022 varios encuentros correspondientes a la primera ronda de los grupos de la Liga de Campeones que, entre otros, contará con la presencia de los grandes de Europa como Bayern Münich vs Barcelona y Tottenham vs Sporting Lisboa, entre otros. También jugará el Atlético de Madrid.

El plato fuerte de la jornada estará, justamente, en el encuentro entre Bayern Munich y Barcelona que se llevará adelante en Alemania y que, de alguna forma, será el retorno de Robert Lewandoski a la ciudad que lo vio como uno de los máximos goleadores del club teutón. Ese partido se jugará desde las 16:00 y será el punto máximo de esta jornada de Champions League, desde ya el delantero será titular en el partido. El delantero polaco, que marcó 344 goles con el Bayern en 375 partidos durante sus ocho años en el club, se unió al equipo español en julio mediante un acuerdo de 45 millones de euros (45,63 millones de dólares).

Por otro lado, el delantero Karl - Heinz Rummenige, en una entrevista, aseguró que le "gustaría que el Bayern y el público lo recibieran con gratitud a Lewandowski" porque, además, "jugó aquí durante ocho años, ganó todo lo que se puede ganar y marcó entre 35 y 50 goles cada año". El encuentro entre el Barcelona y el Munich será, efectivamente, a las 16:00 y contará con la transmisión en vivo de ESPN y Star +.

También juega el Atlético Madrid

El equipo del "Cholo" Simeone con Rodrigo De Paul, Ángel Correa y Nahuel Molina visitará al conjunto alemán que no tendrá a Exequiel Palacios por lesión. El tucumano, ex River Plate, sufrió una dolencia en el muslo izquierdo en el partido del sábado ante Hertha Berlín por la Bundesliga y está en duda para la gira del seleccionado argentino por Estados Unidos.

El partido entre ambos se jugará desde las 16:00 y tendrá transmisión de Fox Sports.

Los partidos de la Champions League



13:45 Sporting Lisboa vs Tottenham (Fox - Star +)

13:45 Viktoria Pilsen vs Inter (ESPN - Star +)

16:00 B. Leverkusen vs Atletico Madrid (Fox - Star +)

16:00 Bayern Munich vs Barcelona (ESPN - Star +)

16:00 Porto vs Brugge (ESPN - Star +)

16:00 Liverpool vs Ajax (Fox - Star +)

16:00 Marsella vs Frankfurt (ESPN - Star +)