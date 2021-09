Debuta el PSG de Messi en Champions vs. Brujas: formaciones, día, hora y dónde verlo

El PSG de Lionel Messi jugará ante el Brujas de Bélgica en el debut en la Champions League. Los detalles para verlo.

Se viene el primer partido de Lionel Messi en la Champions League con la camiseta del PSG. Este miércoles 15 de septiembre el equipo francés dirigido por Mauricio Pochettino, y que tiene a la "Pulga" entre los convocados, se medirá ante el Brujas de Bélgica en el Estadio Jan Breydel del mencionado país.

Si bien no está confirmado el equipo es muy posible que el mejor del mundo esté entre los titulares y que forme el tridente con Neymar y Kylian Mbappé. Será su segundo partido en el conjunto parisino luego de lo que fue su debut el pasado 29 de agosto por la cuarta fecha de la Ligue 1 ante el Reims. En aquella ocasión ingresó cuando el equipo ganaba 2 a 0 y no logró convertir.

Cuándo debuta el PSG de Lionel Messi en Champions: día, hora, TV en vivo y streaming

El equipo del astro argentino se estrenará con París Saint-Germain de Francia en la máxima competencia a nivel clubes de Europa. Este miércoles 15 de septiembre jugará ante el Brujas de Bélgica como visitante en el Estadio Jan Breydel a partir de las 16:00 (hora Argentina). La transmisión del partido en vivo estará a cargo de ESPN. El árbitro del encuentro será el suizo Sandro Schärer.

Quien no formará parte del equipo que dispute la primera fecha del Grupo A de la Champions será Ángel Di María. El rosarino fue sancionado con tres partidos de suspensión en las semifinales de la temporada anterior ante el Manchester City por un tremendo pisotón a Fernandinho. Sergio Ramos, que aún no se recuperó de su lesión sigue a la espera de su debut en el PSG. También por lesión el italiano Marco Verrati no será de la partida.

Las posibles formaciones

El conjunto local saldría con los siguientes titulares: Simon Mignolet; Brandon Mechele, Hendry, Nsoki; Clinton Mata, Eder Álvarez Balanta, Eduard Sobol; Ruud Vormer, Hans Vakanen; Noa Lang, Charles de Ketelaere.

Mientras que los 11 de Mauricio Pochettino serían: Keylor Navas; Achraf Hakimi, Marquinhos, Presnel Kimpembé, Abdou Diallo; Ander Herrera, Leandro Paredes, Georginho Wijnaldum; Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar.

Lo que se le viene al PSG luego del debut en Champions

Luego de lo que fue la victoria por 4 a 0 en la quinta fecha de la Ligue 1 ante el Clermont, sin Lionel Messi que venía de jugar con la Selección, el Paris Saint Germain se enfrentará el próximo domingo 19 de septiembre al Olympique de Lyon. El encuentro se disputará en el "Parque de los Príncipes", lo que significaría el primer partido del mejor del mundo en el estadio del conjunto parisino.