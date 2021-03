El Pollo Vignolo desenmascaró la "mentira" de Boca y Tevez vs. River

Hoy, Boca y River se medirán en el primer Superclásico del 2021. Para dicho encuentro especial, se corrió el rumor de que tanto Carlos Tevez como Edwin Cardona no podrán llegar en óptimas condiciones físicas. Sin embargo, Sebastián El Pollo Vignolo negó que esto pueda pasar y tildó de "mentirosos" al cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo.

Varias horas antes del choque de este domingo, que tendrá lugar desde las 18 horas en la Bombonera, Vignolo protagonizó un fuerte análisis en torno a las supuestas complicaciones que tenían Tevez y Cardona. Pero fue su colega Mariano Closs el primero en tratar el tema en cuestión.

"El mundo del fútbol es tan desconfiado que no sabés si Miguel (Russo) esconde o no, si es real o no. Me acuerdo que, hace un tiempo, antes del clásico anterior le dijeron: 'Vos sos muy generoso, contás todo lo que pasa justo antes de jugar contra River'. Y no sabés si lo que pasa, está pasando y si juega con línea de 3 o línea de 5", le comentó Closs a Vignolo, que escuchaba atentamente.

Luego, El Pollo acotó: "No sé, ojalá que se recuperen Tevez y Cardona por el bien del clásico". Tras una breve pausa, el presentador de F90 hizo una comparación con "el truco", famoso juego de cartas y desenmascaró la mentira de Boca en la previa del duelo ante River: "Igual, a mí me dicen que van a jugar. Yo no sé jugar a las cartas. Me quedo mal, sé que es muy de club jugar a las cartas, pero no sé jugar. No sé jugar al truco... pero en el truco dicen que se cartean o se miden. Acá, lo que creo, es que están tratando de verse las cartas".



Closs, que coincidió con la teoría de Vignolo, resaltó que el periodista Javier Gil Navarro -cubre el día a día de River- indicó que Marcelo Gallardo sabe cómo puede ser la estrategia del Xeneize: "Él dijo que en River no creen que Boca jueguen con línea de 3 o de 5".

Finalmente, El Pollo Vignolo dio a conocer el motivo por el cual Russo estaría intentando engañar a Gallardo en la previa del Superclásico: "A mí me dijeron que en Boca la idea era, en algún momento, sorprender a River y que imaginaban que con una línea de 3 tiraban a Capaldo al medio y Fabra a la izquierda, lo podían tener controlado. Pero les falta un zurdo...".

Las repercusiones de los hinchas de River tras la teoría de la "mentira" de Tevez y Boca en la previa del Superclásico:

Boca - River: fecha, hora, árbitro y TV del Superclásico

Boca y River jugarán hoy, desde las 18 horas en la Bombonera por la fecha 5 de la Copa de la Liga Profesional. El encuentro será dirigido por el árbitro Facundo Tello y será transmitido por TV, a través de la pantalla de TNT Sports y ESPN.