Carlos Tevez rompió el silencio en una conferencia de prensa en Ecuador: "Me retiré"

Tras varios meses de inactividad, Carlos Tevez volverá al fútbol este sábado 29 de enero en un partido amistoso y antes reveló una inesperada noticia.

Carlos Tevez abandonó Boca Juniors en junio del 2021, en lo que fue su tercer ciclo en el club. A sus 37 años, el "Apache" tendrá un sorpresivo regreso a las canchas este sábado 29 de enero. En el evento "La Noche Amarilla", organizado por el Barcelona de Guayaquil de Ecuador, la institución presentará refuerzos y la indumentaria que vestirán. "Carlitos" será uno de los invitados de honor y anticipó una tremenda noticia.

Esta modalidad de que las estrellas participen en sus presentaciones es bien propia del conjunto ecuatoriano. En años anteriores, pasaron por su estadio figuras como Javier Mascherano, los italianos Alessandro Del Piero y Andrea Pirlo; los brasileños Ronaldinho y Kaká; y el uruguayo Diego Forlán. En esta ocasión, le tocó al exjugador del "Xeneize" que según afirmó, no juega al fútbol desde su desvinculación del elenco de La Ribera.

"La gente me quiere más por donde vengo, por lo que di en el fútbol y creo que se identifica mucho conmigo porque saben que soy del pueblo y vengo de un barrio muy humilde. La verdad que me hacen partícipe, uno más de ellos y es algo hermoso para mi venir a Guayaquil y que me reciban de esta manera que es buenísimo", aseguró "Carlitos" en una conferencia de prensa cuando arribó a las instalaciones del club y vistió su camiseta.

"La expectativa la verdad es grande porque vuelvo a jugar, vuelvo a un estadio. Me retiré ya, no volví a jugar. Jugué solamente con mis amigos por el asado. Pero las instalaciones son muy lindas y poder disfrutar de venir al partido va a estar muy emocionante y muy lindo", contó Tevez acerca de su presente y lo que significa para él ser parte del encuentro de este sábado 29 de enero en Ecuador.

Un club del ascenso quiere a Carlos Tevez en su equipo

El club que tiene en mente contratar a Carlos Tevez es Deportivo Merlo. El "Charro" jugará su segunda temporada consecutiva en la B Metropolitana y busca un refuerzo de jerarquía para afrontar lo que se viene, teniendo en cuenta que demostró un aceptable rendimiento desde su regreso a la divisional. El vicepresidente de la institución, Lucas Paparatto, brindó una entrevista a Radio La Red en donde contó todo acerca del interés que tienen por el "Apache".

"Sabemos que es una locura, pero vamos a buscar a Carlos Tevez. Le encomendamos a nuestro manager, 'Hueso' Manzini la tarea de que intente traerlo al club", aseguró en la nota. No es el único futbolista experimentado por el que averiguaron en este último tiempo. Mariano Pavone, actualmente en Quilmes, y Santiago Silva, reciente refuerzo de Aldosivi de Mar del Plata, fueron dos de los apuntados para sumar al plantel que finalmente no concretaron.