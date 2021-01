Información importante tras la muerte de Diego Maradona.

Según informó el diario El Día de La Plata, Carlos Salvador Bilardo continúa evolucionando en su recuperación y "cada vez está un poquito mejor". Así lo manifestó su hermano Jorge, quien es el encargado de brindarle a la prensa las novedades acerca del estado del mítico Doctor. "Está cada vez un poquito mejor. Está muy cuidado, con dos enfermeros constantes y kinesiólogos. Te conoce, habla, ve los partidos", enfatizó su familiar.

Habiéndose marchado de la clínica geriátrica en la que residía, actualmente Carlos Bilardo se encuentra en un departamento lindero a su casa familiar. Allí puede encontrarse con sus afectos, quienes lo van a ver asiduamente: "Lo pueden visitar sus nietos. Vamos nosotros también. Ruggeri, Burru y Lemme van todos los días".

En cuanto a la muerte de Diego Maradona, su hermano Jorge aseguró que aún no le comunicaron lo sucedido y es difícil que así sea: "¿Para qué le vamos a decir? No sabemos cómo va a reaccionar. Maradona fue el hijo varón que no tuvo. Se pelearon muchas veces pero siempre estuvieron juntos". Por otra parte, el entrevistado aseguró que Claudia Villafañe fue a visitar a Carlos Bilardo en reiteradas ocasiones: "El suegro paraba en el mismo café que nosotros. Tenemos una relación de familia. Claudia lo fue a ver a Carlos varias veces a la clínica".

MasterChef: desgarrador regreso de Claudia tras la muerte de Maradona

Pocas veces se vio en televisión un momento tan genuino y emotivo. Es que Claudia Villafañe regresó a las cocinas de MasterChef Celebrity tras la muerte de Diego Maradona, y en el estudio del certamen culinario se pudo respirar un sentimiento de nostalgia, alegría por su vuelta y tristeza por el sufrimiento que significó la pérdida del padre de sus dos hijas.

Hace varias semanas y con el camino hacia las semifinales en curso, Santiago del Moro presentó a la empresaria y ex pareja de Diego Maradona de una forma muy especial: "Quiero recibirla a ella, faltó dos galas a este programa y hoy regresa. Quiero un fuerte aplauso para ella, te extrañamos mucho, Clau. Tenés una garra como pocas veces vi en mi vida, ya que hoy estés acá, defendiendo tu lugar con el resto de tus compañeros, habla de quién sos vos".

"Necesitaba el abrazo de mis compañeros, de toda la gente que trabaja acá, de ustedes, sé que esto me va a hacer bien. Me va a distraer. Por supuesto que estoy a full, apoyando a mis hijas en todo como siempre, pero desde un costado como también estuve siempre, que es lo que corresponde", contestó Villafañe, quien deseó poder seguir avanzando en el certamen y poner "todo" de ella para lograr llegar a las instancias finales.