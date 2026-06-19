Canadiense Kone agradece a aficionados y equipo al comenzar su recuperación de fractura de pierna

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo B - Canadá contra Catar

​El centrocampista canadiense Ismael Kone expresó su gratitud a Dios, a ‌sus compañeros de ‌equipo y a sus aficionados tras sufrir una fractura de pierna en la goleada por 6-0 que su equipo le propinó el jueves a Qatar en un partido por el ​Grupo B ⁠del Mundial.

El jugador de 24 años ‌sufrió una fuerte entrada en ⁠la segunda parte por ⁠parte de Assim Madibo, de Qatar, y tuvo que someterse a una cirugía para ⁠reparar la lesión.

"Siento mucho su ​amor y apoyo, de ‌verdad, muchísimas gracias. No ‌se imaginan lo agradecido que estoy ⁠con todos los que se comunicaron conmigo y me incluyeron en sus oraciones. Le doy gracias a Dios ​por ‌eso, porque no todos tienen esta suerte", escribió Kone en Instagram el viernes.

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Varios compañeros de equipo de Kone observaron atónitos cómo ⁠recibía tratamiento en el campo antes de que le colocaran una férula inflable en la pierna.

"Quería que supieran que los quiero muchísimo y que nuestra hermandad lo es todo para mí. Lo que hicieron ‌ayer se quedará conmigo para siempre. Volveré muy pronto y seguiremos creando más recuerdos juntos" agregó Kone.

La selección canadiense entrenará el viernes en el Centro Nacional ‌de Desarrollo de Fútbol de la Universidad de Columbia Británica, antes de celebrar una ‌parrillada en ⁠equipo.

Su último partido de la fase de grupos contra Suiza ​será el 24 de junio.

Con información de Reuters