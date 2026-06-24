Canadá debe aprender rápido tras el revés sufrido con Suiza, DT Marsch

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo B - Suiza vs Canadá

El ​seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, reconoció que su equipo debe aprender rápidamente a enfrentarse a rivales de gran nivel, después de ‌que la derrota por 2-1 ‌ante Suiza del miércoles les privó de la oportunidad de disputar su partido de la fase eliminatoria en casa.

Canadá, que solo necesitaba un empate para liderar el Grupo B y asegurarse el partido de los dieciseisavos de final en Vancouver, comenzó con lentitud ante los suizos y pagó el precio, encajando dos goles en la segunda parte ​antes de que una ⁠remontada tardía se quedara corta.

"Suiza es un equipo muy bueno, muy ‌experimentado y muy inteligente, y creo que eso se ⁠ha visto hoy", dijo Marsch a los ⁠periodistas.

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"Tenemos que seguir aprendiendo a enfrentarnos a ese tipo de rivales, a gestionar ese tipo de partidos, y tenemos que hacerlo rápido porque vamos ⁠a estar en la fase eliminatoria, que es exactamente donde ​queríamos estar", agregó.

Rubén Vargas rompió el empate a ‌los 40 segundos de la segunda ‌parte con un potente disparo raso que superó al portero Maxime ⁠Crepeau, antes de que Johan Manzambi marcara su tercer gol del torneo y silenciara al público vestido de rojo en el BC Place.

Canadá por fin reaccionó cuando Marsch recurrió a su banquillo. Promise David ​marcó con ‌su primer toque después de que Nathan Saliba desviara un centro hacia él, y Alistair Johnston estuvo a punto de empatar con un remate de cabeza al segundo palo en el tiempo de descuento.

Sin embargo, no fue suficiente, y la ⁠racha sin victorias de Canadá frente a rivales europeos en el Mundial se alargó a siete partidos.

Marsch señaló como problema clave la tendencia a ponerse nerviosos en los momentos decisivos.

"Todo lo que entrenamos y trabajamos gira en torno a ser realmente agresivos y aprovechar nuestra capacidad atlética y la velocidad del equipo. Lo único que noto es que, cuando la ocasión es ‌trascendental, los jugadores se ponen un poco más tensos y su reacción natural es contenerse un poco más, en lugar de ir por todas", explicó.

Canadá debe viajar ahora a Los Ángeles para disputar su partido de la siguiente fase, lejos de las comodidades de su propio terreno, donde disputó ‌los tres partidos de la fase de grupos.

Marsch se mostró decidido a mantener el optimismo.

"Queríamos estar aquí, en Vancouver, pero aún tenemos una gran oportunidad ‌para encontrar la ⁠manera de darlo todo en el próximo partido y seguir emocionando a la nación, aunque sea desde Los Ángeles. ​Nos hemos quedado un poco cortos, y es una pena, pero estamos en la fase eliminatoria y nos aseguraremos de estar mejor preparados", apuntó.

Con información de Reuters