Los Pumas incorporan al staff de Felipe Contepomi dos especialistas para reforzar el scrum y la defensa rumbo a Australia 2027.

Los Pumas comenzaron a preparar una etapa decisiva de su camino hacia el Mundial 2027 con dos incorporaciones de peso. Mario Ledesma y Shaun Edwards se sumarán al cuerpo técnico que conduce Felipe Contepomi, con la misión de fortalecer el rendimiento de los forwards y la solidez defensiva, dos áreas que evidenciaron una merma en el último tiempo. Los cambios llegarán a pocos meses del Nations Championship en Europa y con la Copa Del Mundo como gran objetivo.

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La conducción de Los Pumas tendrá dos nuevos colaboradores para afrontar la recta final de la preparación mundialista. Ledesma regresará al seleccionado para trabajar con los forwards, mientras que Edwards asumirá la responsabilidad de organizar y conducir la defensa. Ambos firmaron contratos hasta la finalización de la Copa del Mundo de 2027, una señal de que la apuesta está vinculada directamente con el próximo gran desafío del rugby argentino.

La llegada de los entrenadores también implica modificaciones en la estructura que lidera Contepomi. Ledesma ocupará el lugar de Andrés Bordoy, con el foco puesto en corregir las dificultades que mostró el pack de forwards y recuperar consistencia en el scrum, una plataforma clave en el juego que dejó de ser una fortaleza en Los Pumas con el correr de la última década.

Shaun Edwards, nuevo entrenador de defensa de Los Pumas.

Se trata de una fase fundamental para el funcionamiento colectivo. La obtención y la disputa física condicionan buena parte del desarrollo de un partido, por lo que mejorar esa plataforma puede ofrecerle al seleccionado de rugby mejores condiciones para construir sus ataques y sostener la presión sobre los rivales.

Con Edwards, en tanto, el seleccionado incorporará a un especialista con una extensa trayectoria en el rugby internacional y experiencia al frente de defensas que compitieron por los principales títulos europeos.

Mario Ledesma vuelve a Los Pumas para trabajar con los forwards

Mario Ledesma se incorpora a Los Pumas: será el encargado del scrum y de trabajar con forwards.

La incorporación de Ledesma representa una vuelta al seleccionado que dirigió como entrenador principal entre 2018 y 2022. En esta nueva etapa, su función será diferente, ya que se enfocará en los delanteros y buscará aportar soluciones a una de las cuestiones que el equipo necesita fortalecer como lo es el scrum.

Después de su ciclo al frente de Los Pumas, Ledesma continuó vinculado al rugby como consultor de juego y entrenador del seleccionado M17 de la URBA. Ahora volverá a trabajar con el equipo nacional desde un rol específico dentro del staff de Contepomi.

El exhooker expresó su satisfacción por la oportunidad de regresar. “Estoy honrado y muy agradecido por la oportunidad de volver a trabajar con Los Pumas. Tengo muchas ganas de que nos juntemos y de empezar a trabajar con los jugadores y con el staff”, manifestó.

Su incorporación apunta especialmente a revitalizar el scrum y mejorar la regularidad de los delanteros. El objetivo será encontrar mayor estabilidad en una formación que puede marcar diferencias tanto en la obtención de la pelota como en el desarrollo territorial y la presión física.

Para Contepomi, sumar a un entrenador que conoce la dinámica del seleccionado y que ya ocupó el cargo principal representa una alternativa para reforzar el trabajo cotidiano y distribuir responsabilidades en una etapa de máxima exigencia.

Shaun Edwards, una figura internacional para fortalecer la defensa

La segunda incorporación es Edwards, uno de los entrenadores defensivos más reconocidos del rugby internacional. Nacido en Wigan, Inglaterra, llegará a la Argentina después de un ciclo de siete años con el seleccionado francés, donde trabajó entre 2019 y 2026 pero fue retirado de su cargo por el coach galo luego de malos desempeños del equipo en el área defensiva.

Su trayectoria incluye siete títulos del Seis Naciones, una marca que lo ubica entre los entrenadores más laureados de la competencia. Durante su etapa con Francia consiguió tres campeonatos del torneo, incluido el Grand Slam de 2022, y el equipo alcanzó el primer puesto del ranking mundial de World Rugby.

Antes de esa experiencia, Edwards estuvo al frente de la defensa de Gales entre 2008 y 2019. Con ese seleccionado obtuvo cuatro títulos continentales y también llegó a la cima del escalafón mundial. Su recorrido no se limita a los equipos nacionales. Entre 2002 y 2011 trabajó en Wasps, club con el que conquistó dos Champions Cup y cuatro títulos de la liga inglesa.

Además, su carrera como jugador de rugby league con los Wigan Warriors dejó una marca excepcional: consiguió 37 trofeos y se convirtió, según la información difundida sobre su trayectoria, en el deportista más ganador del hemisferio norte. Esa combinación de experiencia como jugador y entrenador, junto con sus resultados en Francia, Gales y el rugby de clubes, explica la importancia de su llegada al staff argentino.

Qué puede aportar Edwards al seleccionado argentino

La misión de Edwards será trasladar su experiencia al sistema defensivo de Los Pumas. El desafío consistirá en encontrar mecanismos que permitan al equipo responder con mayor consistencia ante rivales de alto nivel y sostener su funcionamiento durante los partidos más exigentes.

Desde su llegada, el entrenador británico tendrá la oportunidad de trabajar con un grupo que cuenta con una reconocida tradición de intensidad física y competitividad. En su mensaje de presentación, expresó su satisfacción por incorporarse al equipo de Contepomi, destacó el talento histórico de los rugbiers argentinos y manifestó su intención de aportar toda su experiencia.

La defensa será uno de los aspectos centrales de esta nueva etapa, aunque el impacto del cambio dependerá del trabajo conjunto con el resto del cuerpo técnico y de la capacidad de los jugadores para incorporar las propuestas.