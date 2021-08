El "Cai" Aimar contundente contra el Negro Bulos en ESPN F90: "Callate boludo"

El debate por el equipo que elegirá Battaglia para su debut en Boca ante Patronato generó polémica en ESPN F90. Carlos "Cai" Aimar insultó al "Negro" Federico Bulos al aire.

En medio del debate por el equipo que Sebastián Battaglia presentará para enfrentar a Patronato este sábado a las 20:15 en La Bombonera se dio un fuerte cruce entre Carlos "Cai" Aimar y Federico "Negro" Bulos en ESPN F90. A pesar de intentar frenarlos poco hizo el conductor del ciclo, Sebastián "Pollo" Vignolo, en esta discusión.

La gresca comenzó cuando entre los integrantes del equipo hablaron de la "Vieja guardia", dirigiéndose a técnicos como Carlos Timoteo Griguol, Ramón Díaz, Jorge "Coco" Basile y hasta el mismo Oscar Ruggeri. Se refirieron a ellos analizando como se manejaba cada uno a la hora de elegir juveniles para que sean parte del primer equipo.

Los periodistas de ESPN evaluaron a los distintos técnicos y llegaron al caso de Guillermo Barros Schelotto: "No ponía pibes. Battaglia hoy pone los chicos y va a ser bancado. Pero después de unos meses va a tener que empezar a armar un equipo competitivo porque no pueden jugar 5 o 6 chicos que no jugaron juntos", afirmó el "Cabezón" Ruggeri.

Sobre su paso como DT de San Lorenzo, el ex defensor de la Selección argentina utilizó un ejemplo para explicar lo que dijo: "No es lo mismo, poner yo a Romagnoli en el medio de un equipo armado y que después sea la figura que poner 7 tipos de golpe que no jugaron juntos". Rápidamente Federico Bulos nombró a varios juveniles de Boca y, como es habitual, comenzaron las interrupciones.

"Medina, Varela, Almendra y Vázquez" esbozó Bulos, el "Chavo" lo interrumpió y, casi sin dejarlo hablar, el "Negro" lo cruzó: "Dejame terminar, es la cuestión básica de una discusión. Dejame hablar y vos discutí mi idea después. Salió Sandez y entró Fabra, discutamos algo real", agregó ya caliente el panelista, haciendo referencia a la experiencia por sobre la juventud que se prioriza en Boca.

Quien se metió a explicar su parecer fue entonces "Cai" Aimar, que marcó su pensamiento como técnico: "Hay chicos que vos los pones, de repente los primeros partidos con la ilusión que tienen juegan re bien y cuando asumen la responsabilidad empiezan a bajar y les pesa". Bulos lo interrumpió antes de terminar la idea: "Por eso sacó a Medina y puso al "Pulpo" González" y nuevamente el debate se puso tenso.

El momento del insulto

"¡Callate! Te quejas cuando te hablan y ahora vos hablas, boludo", contraatacó Aimar y su compañero respondió: "No me callo más porque yo discuto con armas no como ellos dos (por Ruggeri y Fucks). Y el "Cai" retrucó: "¿Yo te dije algo a vos? No. ¿Qué me contestas boludo si estoy diciendo lo que tengo que decir?", cerró el ex técnico.

Lo que se viene para Boca

El "Xeneize" y el "Patrón" se medirán este sábado a las 20:15. El encuentro correspondiente a la fecha 7 de la Liga Profesional de Fútbol se disputará en La Bombonera con el arbitraje de Silvio Trucco.