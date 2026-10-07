Buenos Aires será sede del Mundial de Pelota Vasca, uno de los deportes con más sello criollo

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convertirá en el epicentro mundial de la Pelota Vasca cuando, del 15 al 24 de octubre de 2026, albergue la vigésima edición del Campeonato Mundial de la disciplina. Este acontecimiento marcará un hito sin precedentes en la historia deportiva nacional, ya que será la primera vez que un Mundial Absoluto de este deporte se lleve a cabo en Argentina.

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El torneo contará con un importante despliegue regional. En la capital argentina, las competencias se disputarán en los frontones del Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD) y en los trinquetes del Club Ciudad de Buenos Aires. Como subsede complementaria, se sumará el frontón de Colonia (Uruguay), el cual posee la única cancha de más de 36 metros de largo disponible en la región.

Al reunir a las máximas figuras internacionales en todas las especialidades tradicionales —tanto en rama masculina como femenina (mano, paleta con pelota de goma, paleta con pelota de cuero, pala corta, xare, jai alai y frontenis)—, la cita de octubre de 2026 también incorporará por primera vez la modalidad de Pelota Vasca adaptada.

Será destacada en la Legislatura

En la antesala de este histórico certamen, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró de Interés Deportivo y Cultural al XX Campeonato Mundial de Pelota Vasca (Argentina 2026). El proyecto, impulsado por la legisladora Bárbara Rossen, fue presentado formalmente en el salón Jauretche de la sede legislativa.

El acto de reconocimiento contó con la presencia de destacadas figuras de la disciplina, entre ellos el presidente de la Confederación Argentina de Pelota, Pablo Lambardi; el presidente del Club Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Tortorelli; así como representantes del seleccionado nacional.

La disciplina que más oro le dio a la Argentina

La llegada de esta competencia cobra especial relevancia al repasar el medallero histórico del país. A pesar de no contar habitualmente con la misma cobertura mediática que otros deportes populares, la Pelota Vasca es la disciplina que más medallas de oro le ha otorgado a la Argentina en el plano internacional desde 1931:

Mundiales Mayores (1952 - 2022): 49 medallas de oro, 28 de plata y 19 de bronce.

Mundiales Sub-22 (1984 - 2024): 25 medallas de oro, 7 de plata y 16 de bronce.

Juegos Panamericanos: 21 medallas de oro, 10 de plata y 14 de bronce.

Juegos Olímpicos (Exhibición 1968 y 1992): 2 medallas de oro, 2 de plata y 2 de bronce.

Un deporte con raíz popular y sello criollo

Introducida en el país a mediados del siglo XIX por las corrientes migratorias vascas, la Pelota Vasca echó raíces rápidamente en pulperías, canchas de barrio y almacenes de campo de la provincia de Buenos Aires y la capital.

Su vertiente más emblemática en la región, la Pelota a Paleta o Paleta Argentina, nació en 1905 en Almirante Brown, cuando Gabriel "Sardina" Martiren confeccionó una paleta rudimentaria con un hueso vacuno para jugar contra la pared de su tambo. Posteriormente, junto a un carpintero local, llevó el diseño a la madera, masificando un juego accesible que hoy reencuentra a la afición local con su rica tradición centenaria