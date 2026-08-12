Budkowski sustituye a Lowdon como director del equipo Cadillac de Fórmula 1

FOTO DE ARCHIVO. El equipo Renault F1 Team ofrece una rueda de prensa en París, Francia

Cadillac anunció el miércoles que Marcin Budkowski sustituye a Graeme Lowdon como ‌su director de ‌equipo tras media temporada, con efecto inmediato, en lo que la escudería de la Fórmula 1 ha presentado como una medida planificada.

Budkowski, de 49 años, ha ocupado cargos en varios equipos, entre ellos Ferrari y McLaren, así como ​en la FIA, ⁠el organismo rector de la F1.

Lowdon, de ‌61 años, había liderado a Cadillac -respaldado ⁠por General Motors- desde 2024 ⁠a lo largo del proceso para convertirse en el undécimo equipo de la competición, contratando personal ⁠y viendo cómo los monoplazas se alineaban ​en la parrilla de salida en ‌Melbourne por primera vez ‌en marzo.

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Como era de esperar, Cadillac es ⁠el único equipo que aún no ha sumado ningún punto en las 11 pruebas disputadas esta temporada, aunque ha rendido mejor que ​Aston Martin ‌durante gran parte de la misma gracias a sus experimentados pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Cadillac afirmó en un comunicado que la llegada de Budkowski contribuiría al ⁠desarrollo competitivo a largo plazo.

"Su nombramiento se produce tras una transición de liderazgo planificada, a medida que la organización evoluciona desde su fase inicial de construcción hacia la siguiente etapa de rendimiento en competición", señaló Cadillac en un comunicado.

Budkowski comenzó en ‌la F1 con la ya desaparecida escudería Prost en 2001 y, posteriormente, se incorporó a Ferrari antes de pasar a McLaren en 2007.

En 2014 pasó a la FIA como coordinador técnico y ‌deportivo, antes de trabajar para Renault F1 entre 2017 y 2022, ocupando en los últimos años el ‌cargo de director ⁠ejecutivo de Alpine.

La próxima carrera es el Gran Premio de los Países ​Bajos, que se celebrará en Zandvoort el 23 de agosto, tras el parón estival europeo.

Con información de Reuters