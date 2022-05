Una boxeadora lucha por su vida luego de un terrible nocaut que sufrió en Escocia

Una boxeadora sufrió un terrible nocaut en Escocia en un combate por título del mundo y lucha por su vida.

En un electrizante combate por título del mundo disputado en Escocia el pasado viernes 13 de mayo, una boxeadora sufrió un terrible nocaut y lucha por su vida. En juego se encontraban los cinturones de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Internacional de Boxeo (IBO) de la división superwelter. Allí la púgil mexicana, Alejandra "Fénix" Ayala está en coma inducido y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por los golpes recibidos.

La púgil mexicana de 33 años, Alejandra "Fénix" Ayala sufrió esta situación en su primera oportunidad para disputar una diadema de carácter internacional. Cabe destacar, que cortó una larga inactividad de tres años sin pelear y viajó a Gran Bretaña con la ilusión de ganar y llevarse los cetros. Esto lamentablemente no sucedió, y sufrió un inesperado revés que hoy la encuentra luchando por su vida. En la pelea también intervino, Hannah Rankin, quien fue la mujer que derrotó a Ayala.

La oriunda de Tijuana tuvo un hematoma subdural por el que fue intervenida quirúrgicamente en su cerebro, debido a los golpes recibidos a lo largo de los 10 asaltos disputados. La boxeadora "Azteca" se encuentra en coma inducido y se aguarda por su pronta evolución. La empresa Fight Academy, organizadora de la velada en cuestión, lanzó un comunicado horas después del duelo en las que dieron detalles de la salud de la "Fénix".

"Ayala fue admitida en un hospital de Glasgow e intervenida de urgencia. Se encuentra en estado estable. Estamos en contacto con la familia de Alejandra y equipo y les ofrecemos todo nuestro apoyo. Actualizaremos la información cuando podamos y sea apropiado hacerlo, pero ahora mismo nuestros pensamientos están con Alejandra y su familia", sostuvieron en el escrito.

La tristeza de Brian Castaño por la caída ante Jermell Charlo

Consultado por los medios acerca del desenlace del combate, el boxeador argentino de 32 años explicó: "Lamentablemente me enganchó, entró justa esa mano. Mi esquina me gritaba 'cubrite bien', pero había que meter presión y se dio como se dio. Me tocó ir al piso". Mientras el deportista hablaba, su adversario lo miraba y ambos sonreían porque "todo lo que pasó en la previa queda ahí", con relación al picante cruce que tuvieron en el pesaje.

Más allá de haber valorado lo positivo que hizo en el ring, "El Boxi" también admitió: "Fui mermando para en el 11°, 12° apretar un poco más y terminar con más resto. La verdad es que no me la esperé a esa mano". Además, resaltó que "lamentablemente se dio así" y señaló: "Una lástima porque tenía muchas ganas y mucha ilusión, pero bueno... se dio como se dio. Gracias a todos los que me ayudaron".