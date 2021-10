Tyson Fury vs. Deontay Wilder por el título mundial CMB pesado en Las Vegas: a qué hora pelean y cómo verla

Este sábado 9 de octubre por la noche en el T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, Tyson Fury se enfrentará nuevamente a Deontay Wilder por el título mundial pesado del Consejo Mundial de Boxeo.

Lo que tenés que saber de Tyson Fury vs. Deontay Wilder

Este sábado 9 de octubre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos se llevará a cabo el tercer duelo entre el británico Tyson "The Gypsy King" Fury y el local Deontay "The Bronze Bomber" Wilder. El primero de esta importante trilogía en el mundo del boxeo mundial terminó en empate en diciembre de 2018 y en el segundo el que se impuso fue el nacido en Gran Bretaña por la vía rápida en el séptimo asalto en febrero de 2020.

El estadounidense cedió su invicto en la última pelea entre ambos. Sin embargo posee un impactante récord en lo que va de su carrera. Hasta el momento suma 42 triunfos de los cuales 41 ganó por nocaut, un empate y una derrota. Mientras que su rival está invicto con 30 victorias de las cuales 21 los ganó antes del límite y además suma una igualdad.

El cinturón en juego estuvo en manos de boxeadores como Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Mike Tyson, Evander Holyfield y el mismísimo Deontay Wilder que lo perdió justamente ante el púgil con el que peleará por tercera vez. Su poderío sobre este título inició en junio de 2015 y así lo mantuvo hasta su única derrota en el profesionalismo.

El gran objetivo es recuperarlo y posteriormente ir por el resto de los cetros de las entidades más importantes del deporte a nivel mundial. Los mismos los posee el ucraniano Oleksandr Usyk quien los disputó el pasado 25 de septiembre ante el británico Anthony Joshua ganándolos por puntos en decisión unánime. La posibilidad de unificar todos está latente y sería un imperdible combate entre pesados.

El picante cruce previo y cuánto dinero se llevarán

En una de las conferencias de prensa previas al combate los protagonistas discutieron fuerte y prometieron que habrá guerra en Las Vegas: "La pelea será espectacular. Me vestí de rojo y quiero mi venganza en sangre. Quiero que llegue ese momento", sostuvo Wilder y Fury no tardó en responderle: "Me acusó de todo, a mi equipo, al entrenador, al traje, a las lesiones y al árbitro".

En cuanto a lo que recibirán por el enfrentamiento se supo que el británico recibirá 30 millones de dólares mientras que el estadounidense 20 millones. A estos montos se sumarán los ingresos televisivos que se dividirán en un porcentaje de 60-40 a favor del campeón. Como cualquier duelo a nivel mundial en el que se miden dos figuras no será una pelea más.

Dónde y cómo ver el combate

La transmisión estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país a las 22:00.

Un argentino será parte de la cartelera

Marcelo "El Terrible" Cóceres, entrerriano radicado en Santa Fe, peleará en la misma velada. El campeón Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría Supermediano que suma 30 victorias (16 por KO), dos derrotas y un empate enfrentará al invicto estadounidense Edgar Berlanga quien tiene 17 combates disputados con 16 triunfos por la vía rápida. Estará en juego el título Norteamericano de la Organización Mundial de Boxeo.