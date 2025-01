Sorpresa en el boxeo por el próximo rival de Canelo Álvarez: "Hay acuerdo"

Sorpresa en el boxeo por el próximo rival de Canelo: "Hay acuerdo"

Saúl "Canelo" Álvarez se prepara para un nuevo año en el boxeo luego de dejar atrás un 2024 en el que sólo combatió en dos oportunidades y ganó ambas. Después de su última presentación arriba del ring y con el correr de las semanas se especuló con respecto al posible rival para su próximo compromiso y en las últimas horas se conocieron detalles al respecto. Si bien todavía no hubo un anuncio oficial, lo cierto es que al menos hay un acuerdo.

Si bien el primer contrincante que surgió como chance era el cubano campeón por la Federación Internacional de Boxeo (FIB), William "Indomable" Scull, todo indica que finalmente quedará descartado y no podrá buscar el resto de los títulos mundiales de la categoría supermediano que están en poder del tapatío. Tampoco se subirá al cuadrilátero David "Bandera Roja" Benavídez, quien en varias ocasiones expresó su deseo de enfrentar al oriundo de Guadalajara. Con estos dos candidatos casi descartados, el nombre de Terence Crawford resurge y ya hubo negociaciones.

Según aseguró Julius Julianis, periodista de ESPN, fuentes cercanas a la operación anunciaron que ya hay un acuerdo para que "Canelo" se vea las caras con el estadounidense. A su vez, adelantó que la fecha sería en septiembre de este año y el lugar elegido sería Las Vegas. Un detalle no menor es que el mexicano suele pelear dos veces al año desde hace tiempo -salvo en 2021 que hizo 3- y la primera siempre es en mayo. Por este motivo, existe la chance de que se adelante la fecha o tenga a otro rival antes.

Con respecto a Terence Crawford, acumula un récord invicto de 41 victorias (31 por KO) en la misma cantidad de presentaciones y es campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) e interino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) luego de ser el único boxeador en la historia que fue monarca indiscutido en dos divisiones -superligero y welter-. Sus estadísticas y números lo muestran como un firme candidato a terminar con el reinado de Álvarez entre los supermedianos, aunque también es cierto que tendrá que subir de categoría para enfrentarlo.

Terence Crawford es el posible rival de Saúl "Canelo" Álvarez

Sorpresa en el boxeo por el picante desafío que recibió Canelo Álvarez

Quien en esta ocasión picanteó al tapatío fue nada más y nada menos que David "Bandera Roja" Benavidez, quien no es la primera vez que habla sobre la chance de medirse con él arriba del ring. De hecho, el estadounidense que ostenta un récord de 29 triunfos (24 por KO) y ninguna derrota, ya se refirió varias veces al oriundo de Guadalajara de la misma manera, pero nunca hubo acuerdo porque el propio mexicano lo descartó. Ahora, antes de su cruce contra David Morrell del próximo 1° de febrero volvió a atacar a "Canelo" en una entrevista reciente.

En diálgo con el medio Boxing Scene, Benavídez respondió ante las consultas sobre qué piensa sobre el duelo con Álvarez: "Para ser honesto, realmente no lo sé. Estoy pensando... ¿Por qué no aceptaría la pelea? ¿Por qué no sucedería? Cada vez que vuelvo a este punto siento que no peleará conmigo porque sabe que no puede vencerme". "Hice todo lo posible para demostrar que estoy dispuesto a pelear con él. Pero si no sucede es por su culpa. Tal vez necesite 200 millones de dólares para enfrentarme, no lo sé", puntualizó.