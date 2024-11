Sorpresa en el boxeo por el pronóstico del Chino Maidana sobre Mike Tyson vs. Jake Paul: "Fácil"

Boxeo: el pronóstico del Chino Maidana sobre Mike Tyson vs. Jake Paul

Marcos "Chino" Maidana alzó la voz a pocas horas del cruce entre Mike Tyson y Jake Paul que tendrá lugar este viernes 15 de noviembre. Estados Unidos será la sede donde la leyenda se verá las caras con el influencer, un lugar que el oriundo de Margarita, provincia de Santa Fe, conoce a la perfección. Además, es un referente del deporte de los puños en la historia de nuestro país y su palabra en la previa de la pelea no podía faltar.

Este evento que tendrá transmisión de Netflix y se llevará a cabo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, es el más esperado del año por los fanáticos del boxeo ya que marcará el regreso del excampeón mundial de los pesados al ring para medirse contra el youtuber. El "Chino", en menor medida que los simpatizantes del deporte de los puños, también aguarda por este enfrentamiento y no dudó en opinar al respecto dejando en claro cuál es su principal candidato.

"Tyson va a ganar fácil. Está grande, pero el cuerpo nunca pierde, tiene memoria y creo que va a ser linda", esbozó Maidana acerca de este duelo del cual aseguró que estaba al tanto del cambio de fecha aunque "no estaba muy metido en el tema". Cabe destacar que el mismo se postergó por problemas de salud de la leyenda de Brooklyn, pero tendría lugar el pasado 20 de julio en el mismo sitio donde se desarrollará. Sobre el rival de "Iron Mike", el santafesino fue directo en una charla con Infobae y no se guardó nada: "No es boxeador, es youtuber y creo que no va a tener mucho riesgo. Y va a ganar buena 'guita', lo más importante para él en este momento. No se van a pegar fuerte".

Si bien hace pocas horas se confirmó que su propio hijo e influencer conocido como "Rufus" para combatir en La Pelea del Año II, lo cierto es que el "Chino" no cree tanto en que lo que sucede en las veladas sea real. "A veces se venden como peleas pero terminan siendo sparrings, guanteos y no pasa nada. La gente por ahí piensa que van a ser pelea pero después llegan a la conclusión de que son una exhibición, un show. Nadie quiere correr riesgos, Tyson no lo va a hacer y el otro tampoco. Cuando hay plata no podés ir a romperte la cara por nada, es ganar guita, abrazo y nos vemos".

Mike Tyson vs. Jake Paul, este viernes 15 de noviembre

Cuándo es la pelea de Tyson vs. Jake Paul

El duelo está programado para el viernes 15 de noviembre. La cita es en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la plataforma Netflix a partir de las 21 (hora argentina). La pelea entre la leyenda y el influencer tendrá lugar desde la medianoche.

