Maravilla Martínez rompió el silencio con una picante denuncia contra otro boxeador: "Me cagó"

El excampeón del mundo, Sergio "Maravilla" Martínez, rompió el silencio y denunció a otro boxeador por medio de las redes con varios comentarios picantes.

Sergio "Maravilla" Martínez es un boxeador argentino que fue campeón del mundo en dos categorías diferentes que actualmente no está en actividad y su futuro es un verdadera incógnita. El púgil nacido en Quilmes y radicado en España realizó una polémica denuncia contra otro boxeador a través de sus redes sociales que no pasó para nada desapercibida, ya que tiene que ver con una de sus últimas peleas. Es que, al margen de que ganó en aquella ocasión, no fue como lo esperaba y lo perjudicó para todo lo que vino después.

El apuntado por "Maravilla" fue el colombiano Jhon Teherán, quien perdió con él en el Estadio Luna Park el pasado 21 de marzo por la vía rápida a los pocos segundos del comienzo del primer asalto. El perdedor de este duelo habló horas después de su derrota y acusó al quilmeño de pagarle para que se de ese resultado. "Me ofrecieron 5.000 dólares para que perdiera y no lo he visto. En la pelea, yo venía por 3.000 dólares libres. De los 3.000, cuando estaba acá, me ofrecieron 5.000. Me quieren descontar una plata", sostuvo en aquella ocasión. Ahora fue el turno de Martínez, quien recordó lo sucedido y lo destrozó.

"Me recontra cagó en todo. Eso que hizo el colombiano me terminó perjudicando mí trabajo en ESPN. ¿Me volvieron a ver en la pantalla? Yo tampoco. Me perjudicó el combate mundialista con el cubano (Erislandy) Lara. Me perjudicó la imagen, fue como un 'trajiste un rival y se tiró. Qué vergüenza das'. No, él dio vergüenza, yo no le pagué para que se tire", reveló Sergio "Maravilla" Martínez en Twitch.

Por otro lado, el argentino contó las consecuencias de aquel combate en el que, si bien ganó, perdió la posibilidad de volver a los grandes eventos del deporte de los puños. "Me perjudicó en absolutamente todo el colombiano que se tiró en el Luna Park. Me quedé sin trabajo en ESPN, sin el puesto en el ranking, sin la pelea mundialista. Me cagó en todo", sentenció el nacido en Quilmes, que todavía sueña con una chance importante de pelear por una corona mundial.

Maravilla Martínez no vuelve: el boxeador argentino recibió la peor noticia

El cinturón mediano de la Organización Internacional de Boxeo (IBO) sería el premio en juego tanto para él como para el italiano Etinosa Oliha. Luego de hablar del mal trabajo de su manager, Elvis Grant, en una entrevista, el exmonarca de la división mediano y superwelter se refirió nuevamente a todo lo que impidió que se suba a un cuadrilátero otra vez. A pesar de que se preparó de la mejor manera para este compromiso, finalmente no peleará y la decisión es definitiva.

"Aunque todo parecía encarrilado, finalmente se ha cancelado. Es una pena, tenía ganas y una ilusión tremendas por volver a pelear por un título, pero las cuestiones contractuales van a impedir la pelea", aseguró Martínez. Por otro lado, el argentino agregó en diálogo con agencia EFE: "Me duele porque era la última bala que me quedaba, me había preparado como siempre porque me encanta entrenar, pero está claro que ahora la motivación será otra porque no hay otro reto en el horizonte".

El presente de Sergio "Maravilla" Martínez desde su vuelta al ring

"Maravilla" se retiró luego de su pelea ante Miguel Cotto en junio de 2014, volvió seis años después a combatir y ganó dos al hilo. En principio se impuso por nocaut en el séptimo asalto ante el español José Miguel Fandiño y meses después, en diciembre de 2020, ganó por la misma vía pero en el noveno round ante el finlandés Jussi Koivula. Actualmente cuenta con un récord de 57 peleas ganadas (32 por KO), 3 perdidas y dos empatadas.