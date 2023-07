La foto viral de una boxeadora hincha de Boca con Marcos Rojo antes de pelear por un título del mundo

Una boxeadora argentina que peleará por título del mundo en Estados Unidos se encontró con Marcos Rojo en Ezeiza y se sacó una foto que se hizo viral.

Una boxeadora argentina que peleará por un título del mundo el próximo sábado 8 de julio en Estados Unidos se sacó una foto con Marcos Rojo y la misma rápidamente se hizo viral. La púgil nacida en nuestro país es fanática de Boca Juniors, es parte del equipo de boxeo del club y hasta tuvo un reconocimiento en la Bombonera cuando retuvo su cinturón de campeona, por lo que no fue la primera vez que se la vio ligada al "Xeneize". Ahora, luego de posar para las cámaras con el defensor, la joven irá por todo en uno de los duelos más importantes de su vida.

Antes de emprender su viaje a San Antonio, Texas, Celeste Alaniz aprovechó la ocasión para cruzar unas palabras con el zaguero que no pasa por su mejor momento. Una nueva lesión lo alejó de las canchas y pidió permiso a la dirigencia para viajar al mencionado país para descansar. El encuentro con la "Chucky", como se la conoce a la deportista oriunda de Merlo e identificada con los colores "Azul y Oro", se dio en el Aeropuerto de Ezeiza, tan sólo unos días antes del combate.

Celeste Alaniz es sin dudas una de las boxeadoras argentinas del momento y no sólo por su desempeño arriba del ring. Las veces que no le tocó pelear y presenció veladas importantes se vistió de "Chucky" -haciendo honor a su apodo- y despertó la atención de todos. La púgil de Merlo es campeona del mundo desde junio de 2018 cuando venció a su compatriota Tamara Demarco en el Club Ferro Carril Oeste de dicha localidad bonaerense y retuvo su corona tres meses después contra la venezolana Débora Rengifo.

Esta vez, la joven fanática de Boca Juniors irá por un desafío más que importante en el AT&T Center de San Antonio. Alaniz tiene en su poder el título mundial mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y se medirá contra la campeona del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la estadounidense Marlen Sparza -13 triunfos (uno por KO) y una derrota-, en un duelo en el que además estará en juego el cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). En caso de ganar, la argentina estará un paso más cerca de lograr la unificación con la que tanto sueña, ya que el único campeonato mundial que le quedará por cosechar en su división es el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), que está en poder de la mexicana Arely Mucino. Cabe destacar, que la nacida en Monterrey se lo arrebató justamente a otra argentina, la sanjuanina Leonela Yudica.

La foto de Celeste "Chucky" Alaniz con Marcos Rojo

Cuándo pelea Celeste "Chucky" Alaniz ante Marlen Sparza en Estados Unidos: hora, TV y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales mosca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Celeste "Chucky" Alaniz y Marlen Sparza estará a cargo de TyC Sports y comenzará en nuestro país a las 21:00 del sábado 08 de julio. También se transmitirá en vivo por diferentes plataformas. Además, el streaming online estará disponible por DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El reconocimiento de Boca Juniors

"Era uno de mis sueños. Siempre dije que mi sueño era ser campeona del mundo y que me reciban en La Bombonera. Y la verdad que cumplir los dos tan seguidos me llenó de mucha emoción. Fue una sorpresa, yo no estaba enterada, fui a ver el partido como siempre y me encontré con ese semejante reconocimiento, no lo podía creer. Todavía sigo pensando y recordando ese momento", declaró Alaniz en diálogo con El Destape sobre el reconocimiento de Boca antes del partido contra Tigre por la tercera fecha de la Liga Profesional.

Además, Alaniz es parte de Boca Boxeo y contó cuál es su función: "Lo que es ser la referente de Boca Boxeo, desde el primer día que me dijeron para ser la madrina, sin nada a cambio, voy a hacer lo que esté a mi alcance para hacer lo que sea necesario para los chicos o las chicas que recién están empezando o que salen de la calle y empiezan a hacer deporte".