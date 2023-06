La contundente decisión del Comité Olímpico Internacional con el boxeo en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico Internacional tomó una contundente decisión con el boxeo para los Juegos Olímpicos de París 2024 y generó un escándalo.

El Comité Olímpico Internacional tomó una contundente decisión con respecto al boxeo en los Juegos Olímpicos que se desarrollarán en París el año próximo y en Los Ángeles durante 2028. Esto generó un nuevo escándalo en el que la entidad afectada fue la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), que estaba suspendida desde 2019 por irregularidades arbitrales y esta vez la expulsaron. De esta manera, el COI se hará cargo completamente del deporte de los puños en las Olimpiadas.

La buena noticia para esta disciplina es que los boxeadores podrán participar tanto en Francia como en Estados Unidos, ya que desde el ente olímpico así lo ratificaron. De hecho, aseguraron que no hay problemas con el boxeo ni mucho menos con los púgiles para que quede afuera de las próximas ediciones de los Juegos. Sin embargo, la determinación sí llamó la atención por ser la primera vez que el Comité echa a un organismo en 129 años.

Si bien a fines del 2022 surgió la posibilidad de que el boxeo no esté en los Juegos Olímpicos de París 2024 por decisión del Comité Olímpico Internacional, esta medida finalmente no tendrá efecto. El cambio al respecto será que no habrá una federación como sí lo hubo hasta Rio 2016 cuando dependía de la IBA (en su momento denominada AIBA). Los escándalos arbitrales en aquella competencia y las malas gestiones a nivel económico derivaron en la suspensión sufrida en 2019 que, tiempo después, se convirtió en la mencionada expulsión.

El presidente del COI, Thomas Bach, se refirió a este tema y dejó en claro lo que el organismo que dirige piensa acerca de los boxeadores: "No tenemos ningún problema con el boxeo, tampoco con ellos. Los apreciamos por vivir los valores de su deporte". Además, la autoridad sostuvo que no hubo inconvenientes para que se dispute en Tokio como tampoco lo habrá de cara a París y Los Ángeles.

La bronca de la IBA antes de la expulsión por parte del Comité Olímpico Internacional

La entidad que se encargó del deporte de los puños por años a nivel Olímpico expuso su bronca en diciembre del 2022 ante la posibilidad de quedarse afuera de París 2024: "Está claro que la persecución de los atletas de la IBA continuará hasta que se logre el control final del boxeo y su liderazgo. La discriminación contra usted y el liderazgo y los socios de la IBA basada en la ciudadanía contradice a la Carta Olímpica y sólo resalta el problema de los atletas y el deporte manipulados con fines geopolíticos". Con esto último, hacen referencia a que el mandamás de la IBA es Umar Kremlev, de origen ruso.

Por último, en el mensaje dejaron en claro que harán todo lo posible para que el deporte de los puños esté tanto en la competencia venidera como en la siguiente: "Con la amenaza de que el boxeo sea eliminado del programa París 2024, la IBA se acercará a los altos líderes del Comité Olímpico Internacional para trabajar hacia una reducción de este desarrollo actual y con vistas a Los Ángeles 2028". Finalmente, más allá de este escrito, el COI fue claro y contundente a la hora de definir lo que sucederá en Francia y en Estados Unidos, pero desestimó completamente al organismo.