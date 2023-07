El Chino Maidana cumple 40 años: las batallas épicas que lo convirtieron en leyenda

Marcos "Chino" Maidana, una de las leyendas del boxeo argentino y mundial que dejó su huella en cada ring, cumple 40 años. Las batallas épicas que le dieron un lugar en la historia del deporte de los puños.

Nacido un 17 de julio de 1983 en Margarita, provincia de Santa Fe, Marcos René "Chino" Maidana cumple 40 años y tiene una larga historia detrás. El hombre que se convirtió en leyenda del boxeo argentino y mundial tuvo épicas batallas que marcaron su camino en el deporte de los puños, pero que además cautivaron a nuevas generaciones a entrenarse para llegar alto como lo hizo él. Hoy se ganó un merecido lugar como promotor, el panorama es sumamente alentador y hasta tiene al único campeón del mundo de nuestro país.

Claro que muchos recordarán sus combates ante Floyd Mayweather en Estados Unidos, los cuales cerraron con broche de oro su recorrido al margen de los resultados. El primero de ellos una fue derrota injusta, mientras que el segundo tuvo a un estadounidense superior al que el santafesino no pudo doblegar. Aquel 13 de septiembre del 2009 en el MGM Grand de Las Vegas, el "Chino" colgó los guantes y, si bien tuvo chances para regresar para hacer alguna que otra exhibición, todavía no lo concretó. Los desafíos con Yao Cabrera, Sergio "Maravilla" Martínez y hasta con el propio Floyd estuvieron en carpeta pero no hubo acuerdos. Sin embargo, hay muchas otras peleas que lo posicionan como uno de los mejores de todos.

Atrás quedaron los torneos nacionales amateur conseguidos en 2002 y 2003 en donde explotó su potencial. Así también lo que fue su debut como profesional el 12 de junio del 2004 contra Adan Basilio Mironchik en el Club de Regatas de Corrientes donde se impuso por KO en el primer asalto. Las mencionadas fueron pequeñas demostraciones de su buen y ofensivo boxeo antes de pasar al plano internacional en el que también dejó su huella imborrable. Su primera oportunidad por título llegó dos años después y no desentonó para nada. El oponente fue el panameño Miguel Callist y el "Chino" lo despachó en sólo tres asaltos para quedarse con el título Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de la categoría superligero.

Si hay algo de lo que sabe Maidana, es sin dudas de batallas épicas. Tanto el ucraniano Andreas Kotelnik y Amir Khan lo sufrieron pero lo vencieron -el primero de ellos en un fallo polémico-. El oriundo de Margarita aprendió de las derrotas, salió adelante y llegó a convertirse en un enorme referente del boxeo. Luego de la primera derrota, en la que no pudo colgarse el cinturón de la división superligero, le abrió una nueva posibilidad que el santafesino no desaprovechó. Víctor Ortíz fue la siguiente víctima y el "Chino" se quedó con la corona interina de dicha entidad la cual retuvo en tres ocasiones. Tras la segunda caída, la leyenda argentina ganó dos peleas al hilo, tuvo un traspié del que también se repuso y se encaminó al duelo histórico con Adrien Broner.

Este último, si bien era candidato a vencer al "Chino" en el MGM Grand de Las Vegas, tuvo un exceso de confianza desde mucho antes de pelear que le jugó en contra. Maidana hizo historia tras vencerlo por puntos en los 12 asaltos que duró el combate y se consagró campeón regular de la división welter por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) arrebatándole el título a su rival. Fue el paso previo a enfrentar en dos ocasiones a Floyd Mayweather para afrontar los dos compromisos que todos los fanáticos del boxeo recuerdan. Si bien los dos fueron con un resultado negativo, el primero fue con un fallo por demás polémico y el argentino mereció más -hasta le bajó un diente al estadounidense-. Ya en el segundo fue el local el que dominó las acciones y se impuso en las tarjetas sin dejar dudas. La carrera de Marcos René "Chino" Maidana culminó con 35 victorias (31 por KO) y 5 derrotas.

Chino Maidana Promotions, sus inicios y su presente en el boxeo argentino

Con la premisa de cambiar las condiciones para los boxeadores y que ganen dinero como se merecen, Marcos Maidana le dio rienda suelta a su promotora a fines del 2018. Con numerosos eventos en el lomo, y el apoyo incondicional del CEO de la compañía, Jorge "Acero" Cali, el "Chino" emprendió un camino ya conocido, pero desde el lado de manager. Si bien perdió a su ladero, por el fallecimiento del exdeportista en 2021, el oriundo de Margarita nunca dejó de pensar en el deporte de los puños.

Hoy en día, el exboxeador cuenta con varios púgiles en su escuadra, que ya pasaron de ser promesas a realidad. Uno de los más reconocidos es Fernando "Pumita" Martínez, quien se consagró campeón del mundo en febrero del 2022 y retuvo su título en dos oportunidades. También, integra su equipo el campeón olímpico en los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018, Brian Arregui y una gran cantidad de púgiles que ya demostraron buenas condiciones.