Cuánto dinero se llevará Canelo Álvarez si le gana a Jermell Charlo: los detalles

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez se medirá ante el estadounidense Jermell Charlo en el T-Mobile Arena de Las Vegas y tendrá la chance de llevarse una importante suma de dinero si consigue un triunfo.

Saúl "Canelo" Álvarez es un boxeador mexicano que actualmente es campeón del mundo de la división supermediano y este sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas se medirá ante el estadounidense Jermell Charlo. El nacido en Guadalajara está ante la chance de ganar una importante suma de dinero en caso de conseguir un triunfo en un combate en el que se perfila como candidato. Claro que, primero tendrá que doblegar al local, lo cual no será una tarea fácil arriba del ring.

El tapatío es dueño de los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), los cuales expondrá contra el apodado "Iron Man". Sin embargo, este último viene de mostrar un muy buen desempeño en sus últimos compromisos -le ganó a Brian Castaño en mayo del 2022- y tiene serias chances de ganar. Más allá de esto, "Canelo" es el favorito y ya sabe cuánto se llevará si el árbitro levanta su mano tras el anuncio del resultado.

La suma que recibirá el boxeador mexicano asciende a los 50 millones de dólares, sólo por enfrentar a Charlo. Lo que aún no se conoce es que si esa cantidad incluirá o no lo correspondiente al Pay Per View (PPV), lo cual significaría otro ingreso más para el de Guadalajara. Cabe destacar, que el cruce ante "Iron Man" será el primero de los tres por los que Álvarez firmó con la empresa Premier Boxing Champions (PBC) por 100 millones de la mencionada moneda.

A lo largo de su carrera, "Canelo" peleó en 63 ocasiones y mantiene un récord de 59 victorias (39 por KO), 2 derrotas y la misma cantidad de empates. Estas estadísticas lo colocan como uno de los mejores boxeadores de la actualidad. Su nivel arriba del cuadrilátero con el paso de los años creció y realizó varios combates que quedaron en la memoria de los fanáticos del deporte de los puños, tales como la trilogía contra Gennady Golovkin o el cruce con Floyd Mayweather.

Se filtró el cinturón que recibirá el ganador de Canelo vs. Charlo en Las Vegas

El combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo que se desarrollará el próximo sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas tendrá un novedoso cinturón en juego. El ganador de este duelo de campeones mundiales no sólo se llevará los cetros de la división supermediano -hoy en poder del mexicano- sino que además recibirá un regalo especial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En los días previos al cruce, en las redes sociales de la entidad publicaron distintas fotos y dieron detalles.

El título con el que se quedará el campeón fue confeccionado durante dos meses en Puebla por las artesanas Angélica Moreno y Matilde Juárez. La mencionada faja tiene ciertos detalles elaborados a mano y característicos de la región como la catedral de la ciudad pintada en uno de los costados, la fecha de la pelea y las banderas de todos los países del mundo rodeándolo. Además tiene un peso de 4kg y, por supuesto, tiene las siglas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00.30 de Argentina).