Boxeo: se filtró el cinturón que recibirá el ganador de Canelo vs. Charlo en Las Vegas

El ganador entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo recibirá un cinturón especial en la velada del próximo sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

El combate entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo que se desarrollará el próximo sábado 30 de septiembre en el T-Mobile Arena de Las Vegas tendrá un novedoso cinturón en juego. El ganador de este duelo de campeones mundiales no sólo se llevará los títulos de la división supermediano -hoy en poder del mexicano- sino que además recibirá un regalo especial por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). En los días previos al cruce, en las redes sociales de la entidad publicaron distintas fotos y dieron detalles.

La realidad es que se acercan las fechas patrias de México y, en conmemoración a ello, el mandamás del CMB -Mauricio Sulaimán- aprovechó la ocasión para buscar un nuevo diseño para que el campeón se lleve un recuerdo diferente como sucedió en otras ocasiones. Esta faja se sumará a la oficial del Consejo, de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) que estarán en juego. Luego del primer cara a cara de ambos púgiles, se espera el próximo, el pesaje y que finalmente crucen guantes arriba del ring.

El cinturón con el que se quedará el campeón fue confeccionado durante dos meses en Puebla por las artesanas Angélica Moreno y Matilde Juárez. El mencionado cetro tiene ciertos detalles elaborados a mano y característicos de la región como la catedral de la ciudad pintada en uno de los costados, la fecha de la pelea y las banderas de todos los países del mundo rodeándolo. Además tiene un peso de 4kg y, por supuesto, tiene las siglas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Álvarez se perfila como el principal candidato a quedarse con este cruce espectacular que tendrá lugar el próximo sábado 30 de septiembre. Claro que no tendrá que confiarse por la potencia de los golpes de Charlo que, como demostró ante el "Boxi" Castaño, es sumamente peligroso. "Iron Man" acumula un total de 35 victorias, un empate y una derrota. En cuanto a los éxitos, cabe destacar que 19 fueron por KO. Sin dudas, el estadounidense de 33 años está ante una de las grandes peleas de su vida por la magnitud del boxeador que tendrá enfrente.

Cuándo es la pelea entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo y cómo verla online

La transmisión del combate por los títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en la división supermediano estará a cargo de ESPN KnockOut y comenzará en nuestro país durante la noche del sábado 30 de septiembre y la madrugada del domingo (cerca de las 00.30 de Argentina).

Brian Castaño pronosticó un tremendo final para el duelo de campeones entre Canelo y Charlo

En la previa del duelo entre Saúl "Canelo" Álvarez y Jermell Charlo del próximo sábado 30 de septiembre en Las Vegas, Brian Castaño se metió en el juego y dejó su contundente opinión al respecto. El matancero contó cuál es su pronóstico para el combate entre los campeones del mundo que se verán las caras por los cuatro títulos de la división supermediano que están en poder del mexicano. Obviamente, los comentarios del "Boxi" no pasaron para nada desapercibidos.

"Aunque muchos no lo tienen en cuenta, (Jermell) Charlo tiene grandes posibilidades de ganarle a 'Canelo'. Sobre todo, porque es grandote, veloz, de brazos largos y muy fuerte. Será una gran pelea y no me la quiero perder", aseguró Brian Castaño en diálogo con ESPN KnockOut en los días previos al combate. Además, el argentino aseguró que no existe un favorito para él para este histórico cruce entre campeones.