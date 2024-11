La historia de "Chucky" Alaniz: es de Merlo, hincha de Boca y busca un nuevo logro en el boxeo argentino

Celeste "Chucky" Alaniz, a un paso de hacer historia en el boxeo argentino

A lo largo de la historia, el boxeo argentino a nivel femenino ganó grandes referentes tales como Marcela "Tigresa" Acuña -la pionera- y Alejandra "Locomotora" Oliveras. El deporte de los puños en dicha rama otorgó distintas campeonas mundiales con el paso de los años, pero ninguna de ellas alcanzó lo que Celeste "Chucky" Alaniz tiene a sólo un paso. Es que la púgil fanática de Boca Juniors y nacida en Merlo, provincia de Buenos Aires, tiene la oportunidad de no sólo extender su reinado contra Gabriela Fundora este sábado 2 de noviembre en Las Vegas, sino que ser dueña de todos los títulos de una categoría.

El único argentino que estuvo ante dicha posibilidad fue Brian Castaño y por esas injusticias no lo logró. Aquel empate y la posterior derrota contra Jermell Charlo en Estados Unidos lo privaron de ser el primer argentino de la historia en ser campeón unificado -es decir, tener los cinturones del CMB, la OMB, la AMB y la FIB, las entidades más importantes que rigen en el boxeo-. Fernando "Puma" Martínez no está lejos ya que actualmente posee dos de ellos y sueña con cosechar los dos restantes. Sin embargo, la primera plana este fin de semana será para la "Chucky", a la que le falta sólo uno para pasar a la historia grande y antes de subirse a la báscula dialogó con El Destape.

La excampeona argentina mosca que a veces personifica al famoso muñeco maldito tiene en su poder los cetros del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), mientras que Fundora el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). La ganadora se quedará con todo y la perdedora con nada, pero Alaniz sabe de esto ya que justamente en Estados Unidos perdió una pelea a raíz de unas polémicas tarjetas. Claro que se repuso, recuperó lo que es suyo hoy en día y ahora va por más.

Para esto, se entrenó con conciencia y con el objetivo más que claro: "La preparación fue muy exigente, con mucha táctica y observando a la rival con mí entrenador -Leandro Ledesma-. Estuvimos trabajando en base a sus errores y virtudes, con muchísima concentración porque sabemos lo que se viene y hay que estar a la altura en todo sentido", esbozó en diálogo con El Destape antes del pesaje de este viernes. Cabe destacar que en julio del 2023 cayó por puntos en decisión mayoritaria con Marlen Sparza -cuando claramente había ganado- y en abril de este año tuvo su revancha ganando con claridad también en las tarjetas.

Claro que, ante una posible injusticia, la "Chucky" sabe que no se puede confiar. Es por eso que irá con lo mejor que tiene para quedarse con el triunfo que puede marcar un antes y un después en el boxeo femenino. La potencia en sus ataques es una de sus máximas cualidades, pero también conoce a Fundora y su desempeño arriba del ring: "Es una boxeadora, por algo es campeona del mundo igual que yo", declaró la merlense que, de ganar, estaría a la altura del mismísimo Charlo, Oleksandr Usyk o Saúl "Canelo" Álvarez, quienes entre otros lo lograron en el boxeo masculino.

Celeste "Chucky" Alaniz junto al famoso muñeco por el que lleva su apodo

La oportunidad de representar a Argentina y su mensaje antes de la pelea

Representar al país no es fácil cuando se va completamente de visitante y más aún si hay títulos del mundo de por medio. Pero Alaniz tiene en su espalda combates tremendos que forjaron su récord de 15 victorias -6 por KO- y una derrota -injusta y polémica-, por lo que se tiene confianza y no olvida sus raíces: "Se siente algo hermoso en el pecho. Tengo sensaciones de todo tipo. Emociones enormes que me llevan a recordar todo lo que recorrí en mí carrera desde lo amateur hasta lo profesional", sostuvo y dejó en claro que le costó llegar a donde está en este momento, pero que está a un paso de hacer historia y eso la motiva más todavía.

Celeste "Chucky" Alaniz va por la historia grande en el boxeo

Por último, y ya enfocada en lo que será este compromiso por el que puede grabar su nombre en las grandes ligas y pasar a un selecto grupo de boxeadoras que fueron o son campeonas unificadas, la "Chucky" le dejó un mensaje al pueblo argentino: "Más que esto, es un agradecimiento por el apoyo que me dan siempre". Las únicas que alcanzaron dicho logro hasta el momento fueron la puertorriqueña Amanda Serrano (pluma), las estadounidenses Claressa Shields (pesado) y Jessica McCaskill (welter), la colombiana nacionalizada noruega Cecilia Braekhus (welter) y la irlandesa Katie Taylor (superligero).

Cuándo es la pelea de Celeste "Chucky" Alaniz vs. Gabriela Fundora

El duelo entre Celeste "Chucky" Alaniz y Gabriela "Sweet Poison" Fundora está programado para el sábado 2 de noviembre del 2024. La cita es en The Teather, de Virgin Hotels, en Las Vegas, Estados Unidos. En nuestro país, el cruce se podrá seguir a través de la pantalla de TyC Sports seguramente desde la medianoche argentina.