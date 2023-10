¿Canelo vs. McGregor? El picante cruce en las redes que enloqueció a los fans del boxeo

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez tuvo un picante cruce con el luchador irlandés Conor McGregor en las redes que dejó expectantes a todos los fanáticos del boxeo con una posible pelea entre ambos.

¿Canelo vs. McGregor? El cruce en las redes que enloqueció a los fans del boxeo

¿Canelo vs. McGregor? El cruce en las redes que enloqueció a los fans del boxeo

Saúl "Canelo" Álvarez es un boxeador mexicano que actualmente es campeón unificado de la categoría supermediano y que en las últimas horas tuvo un picante cruce con el luchador irlandés Conor McGregor en las redes sociales. La particularidad entre ambos protagonistas es que se enfrentaron contra Floyd Mayweather -los dos perdieron- y el estadounidense no pasó desapercibido en esta discusión. De hecho, fue el propio británico el que lo recordó con un posteo que llamó la atención de los fanáticos del boxeo.

El primero en subirse al ring para medirse contra "Money" fue el nacido en Guadalajara en septiembre del 2013 y cayó por puntos en decisión mayoritaria dejando una buena imagen. Todo lo contrario sucedió con el peleador de artes marciales mixtas que llegó hasta el décimo asalto y Floyd le ganó por la vía rápida en agosto del 2017. Años después de dichos combates, crecieron las chances de que el tapatío pelee contra McGregor en otro duelo por demás llamativo para el deporte de los puños.

"Una de las mayores actuaciones en el boxeo profesional fue esta. Le di más golpes a Floyd que a 'Canelo'. Me encantaría volver a intentarlo", escribió el irlandés en su cuenta de Twitter en un posteo donde compartió momentos de la pelea del propio Álvarez contra Mayweather. En aquella ocasión, el mexicano no pudo llevarse la victoria más allá del buen desempeño que tuvo arriba del cuadrilátero, pero sí le sirvió como experiencia para todo lo que vino después.

Luego de leer al representante de MMA en la mencionada red social, el oriundo de Guadalajara se cansó y respondió con todo: "Sólo necesito una mano contigo y no necesito tirar tantos golpes". Cabe destacar que no es la primera vez que el púgil y el peleador tienen un cruce de estas características que genera expectativas sobre un posible enfrentamiento en el ring.

La primera vez que Saúl "Canelo" Álvarez y Conor McGregor se cruzaron en las redes

Saúl "Canelo" Álvarez se la pudrió al luchador irlandés Conor McGregor, quien cuestionó su nivel en su presentación con victoria ante John Ryder en México en mayo del 2023. La leyenda del UFC cruzó al tapatío por su desempeño y rápidamente recibió una contundente respuesta por parte del campeón mundial indiscutido de la categoría supermediano. El mexicano no pudo ocultar su bronca por las críticas recibidas y contestó con palabras como si estuviese pegando arriba del cuadrilátero.

Ni bien le contaron lo que el británico afirmó sobre su desempeño arriba del ring, Álvarez lanzó sin filtro: "Con una mano, no me importa cómo esté". Por supuesto, todo dependerá de las promotoras involucradas en un posible cruce entre ambos, en lo que puede ser la segunda pelea del irlandés en un cuadrilátero. Si bien tiene mucha experiencia en su disciplina, todavía no encontró su lugar en el mundo del boxeo y ahora va por el mexicano.

Cuál es el récord de Saúl "Canelo" Álvarez en el boxeo