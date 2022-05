Brian Castaño, una historia con pasado en la Selección Argentina de boxeo

Antes del combate más importante de su carrera de este sábado 14 de mayo ante Jermell Charlo, repasamos lo que fue la impresionante carrera amateur de Brian Castaño.

La carrera de Brian Castaño no sólo se remonta a lo que fueron su consagración como campeón del mundo o su debut en el profesionalismo. El "Boxi" tiene una gran historia en el deporte de los puños, que comenzó cuando tenía 11 años de la mano de su padre, Carlos Castaño. Con el paso de los años, sumó distintas experiencias en el campo amateur entre torneos disputados, presencias con la Selección Argentina de boxeo e importantes combates protagonizados.

Claro que con el presente del boxeador oriundo de La Matanza, los ojos están puestos en el duelo que tendrá ante Jermell Charlo este sábado 14 de mayo en el Dignity Health Sports Park de Carson, California. Pero el recorrido hacia este esperado momento fue largo y prometedor. Hoy, con 32 años, Castaño tiene lo suficiente para hacer historia y convertirse en el primer argentino -y también sudamericano- en unificar los títulos de las cuatro entidades que rigen en el boxeo a nivel mundial.

Si bien no peleó en los Juegos Olímpicos, Brian sí disputó otro tipo de competencias internacionales. En 2009 disputó el mundial de boxeo en Italia y perdió en su tercera presentación. Un año después participó de los Juegos Panamericanos de Ecuador y del Sudamericano (Juegos Odesur) de Medellín, Colombia, en donde se consagró campeón. Con el paso del tiempo el hábil púgil bonaerense se fortaleció y subió aún más la vara a nivel competición.

Si bien en 2012 comenzó su carrera como profesional, también participó de competencias amateur. Brian formó parte de la exfranquicia Los Cóndores, representando a nuestro país en la World Series of Boxing de la AIBA (Asociación Internacional de Boxeo Amateur). A lo largo de su paso por este equipo se destaca uno de los combates en los que se lució peleando ante una promesa de aquellos tiempos, como el ucraniano Sergiy Derevyanchenko.

Cerró su etapa amateur con 189 peleas y continuó en el profesionalismo, donde se destaca hasta hoy y es campeón del mundo en la categoría superwelter. Luego de todo lo logrado, Castaño tiene el objetivo más que claro, colgarse los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) -este último en su poder-.

Brian Castaño vs. Jermell Charlo II: cómo están las apuestas de cara a la pelea

Se viene el esperado duelo entre Brian Castaño y Jermell Charlo en el Dignity Health Sports Park de Carson California, Estados Unidos y, como sucede en este tipo de eventos, las apuestas no faltan. Sin dudas este combate llama y mucho la atención en todo el mundo, ya que no es común ver unificaciones de los títulos mundiales de las cuatro entidades más importantes del boxeo a nivel mundial. Por este motivo, el público no perdió la ocasión para mostrar su favoritismo por dinero.

Según algunos sitios de apuestas como BetWarrior o BWin el favorito en los números es Castaño con cuotas de 1.47 si gana el local, de 15,00 por el posible empate y 2,70 para la victoria del argentino. El estadounidense es candidato en otros portales. Las ganancias por apostar USD 200 por el local generarán una ganancia de USD 100. Por otro lado, si el ganador es Brian Castaño por cada USD 100, el apostador ganará USD 154 extras. Igualmente, todo se definirá arriba del ring cuando se vean las caras por segunda vez.