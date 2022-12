Boxeo: con argentinos, las peleas que prometen en el 2023

El mundo del boxeo espera por un gran año 2023 y hay varios combates que pueden llevarse a cabo desde principio de año. Enterate todos los detalles y los protagonistas.

Termina el 2022 y el boxeo seguirá en 2023 con varios combates que, probablemente, se desarrollarán a lo largo del año. Muchos de los nombres que aparecieron en grandes carteleras del último tiempo, tendrán la chance de mostrarse nuevamente en atrapantes eventos boxísticos y, por supuesto, con títulos importantes en juego. Los cinturones no faltan, como tampoco lo hará el deporte de los puños que promete veladas a puro puño y peleas que quedarán en la historia.

El británico Tyson Fury fue uno de los boxeadores que tuvo acción a lo largo de estos meses, amagó con retirarse pero no lo hizo y va por la gloria. Saúl "Canelo" Álvarez no tuvo su mejor año si contamos lo que sucedió arriba y abajo del ring, pero es un púgil de élite y tiene más para dar. Gervonta Davis es una de las grandes figuras a nivel internacional y será uno de los primeros en subirse al entarimado a los pocos días del inicio del 2023. Ellos son sólo algunos de los que dirán presente, pero también hay argentinos que no se quedarán afuera.

Jeremías Ponce vs. Subriel Matias

Uno de los nacidos en nuestras tierras que pide pista hace ya bastante tiempo tiene fecha confirmada para su gran oportunidad mundialista. El argentino Jeremías Ponce, oriundo de Rafael Calzada, se subirá al cuadrilátero el próximo 11 de febrero y se medirá ante el boricua Subriel Matias por el título mundial superligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el cual está vacante. La espera se hizo larga, pero el invicto bonaerense irá por su gran sueño.

Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk

Probablemente, la pelea de pesados más esperada de los últimos tiempos. Si hay algo que no esquivó Fury desde que dijo que se retiraría fue justamente el ring y los rivales. Todo lo hizo con un sólo objetivo en mente y era medirse ante el tremendo boxeador ucraniano. El campeón británico, quien posee el cetro del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), irá por los FIB, IBO (International Boxing Organization), AMB y OMB, los cuales están en poder de Usyk.

Gervonta Davis vs. Ryan García

El joven estadounidense Davis será uno de los primeros del año en combatir y lo hará el próximo 7 de enero ante Héctor Luis García, pero espera por un rival que demuestre estar a la altura de las circunstancias. Ese es Ryan García y el duelo se realizaría en 2023. Claro que, todavía no hay fecha ni lugar confirmados, ya que "Tank" tendrá el compromiso previo mencionado.

Saúl "Canelo" Álvarez vs. Dmitry Bivol II

En la primera pelea entre ambos sucedió lo -para muchos- inesperado, pero "Canelo" seguramente buscará esa revancha. La derrota en dicho combate dejó con sabor a poco al mexicano y realzó aún más la carrera del ruso que defendió su cinturón de la división semipesado. El "Tapatío", que no tuvo el mejor año, está ante la posibilidad de volverse a mostrar como uno de los mejores.

Gustavo Lemos vs. Devin Haney

El estadounidense Haney es el campeón indiscutido de las cuatro entidades más importantes que rigen el boxeo a nivel mundial. Sin embargo, hay un argentino que ya demostró que tiene todo para estar entre los grandes nombres que pasaron a la historia. Gustavo "Eléctrico" Lemos ganó una eliminatoria mundialista en el Estadio Luna Park en marzo del 2022 y espera con ansias al campeón para arrebatarle todos sus títulos.

Fernando Martínez vs. Nonito Donaire

El único campeón del mundo que posee nuestro país en la disciplina boxeo es nada más y nada menos que Fernando Martínez. Como bien se sabe en el deporte de los puños, es clave enfrentar a los mejores para lograr grandes cosas y el "Puma" no esquiva a nadie. El hombre de La Boca, representante de Chino Maidana Promotions, aceptó el desafío de la leyenda filipina para medirse en un futuro no muy lejano, pero todavía no hay ni fecha ni lugar.

Errol Spence vs. Terence Crawford

La categoría welter es, sin dudas, una de las más atrayentes del mundo del boxeo y dos de sus máximos exponentes esquivaron la chance de pelear varias veces por distintas cuestiones. Se espera que el 2023 finalmente sea el año en el que se vean las caras arriba del ring y las palabras queden de lado para que los puños hablen.

Sergio "Maravilla" Martínez vs. Gennady Golovkin

Si bien no es tan cercana, la posibilidad de que este duelo se lleve a cabo es cada vez más latente. El argentino de 47 años volvió al boxeo y quiere ir por todo nuevamente, tal como lo logró hace tiempo atrás. El kazajo, siete años menor, continúa dando espectáculo arriba del ring y no será un rival nada fácil. De hecho, el propio "Maravilla" definió el duelo en pocas palabras: "Me puede matar o yo darle una clase de boxeo".