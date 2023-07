Angustia total: un boxeador pelea por su vida tras un brutal KO

Un boxeador pelea por su vida luego de perder un combate en Estados Unidos por la vía del KO. Los detalles del púgil que se encuentra en un preocupante estado de salud.

Un boxeador pelea por su vida luego de perder una pelea por KO en último fin de semana y la situación conmocionó al mundo del pugilismo. El hombre de 32 años al que apodaron "Dinamita" llevó a cabo su combate n°38 y no sólo fue con una derrota contundente, sino que se llevó la peor parte por lo que vino después. La empresa que lleva adelante su carrera publicó un comunicado en el que dieron detalles de su estado delicado de salud.

Se trata de Edy Valencia, quien peleó el pasado viernes 21 de julio en el DoubleTree Hotel de Ontario, Estados Unidos, y perdió por la vía rápida en el quinto round ante el local George Acosta. Minutos después del duelo, el azteca tuvo que ser trasladado a un hospital y desde la promotora se refirieron a lo que sucedió. Además, varias personalidades del boxeo dejaron su mensaje para el oriundo de Sinaloa, quien lucha por su rehabilitación.

"Thompson Boxing Promotions se entristece profundamente al informar que el boxeador Edy Valencia lucha por su vida en un hospital de Ontario luego de su pelea con George Acosta. Creemos en el poder del apoyo y la fuerza colectivos y, juntos, esperamos ver a Edy salir adelante de esta terrible experiencia", comunicaron desde la empresa acerca de la salud del mexicano. Quien también se solidarizó fue el presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y compatriota, Mauricio Sulaiman, quien sostuvo: "Nos unimos a la comunidad del boxeo en oración por la recuperación exitosa de Edy Valencia. Nuestro corazón está con él, su familia, amigos y todos los involucrados en el evento".

Con respecto a su carrera en el mundo del boxeo, Valencia debutó como profesional en diciembre del 2013 y hasta principios del 2016 no conoció la victoria. El nacido en Sinaloa combatió mayormente en su país, pero también tuvo varias presentaciones en suelo estadounidense. Si bien en varios cruces por títulos no pudo hacerse fuerte, fue campeón nacional de la categoría pluma en 2021 tras vencer a José Olmeda Robles. Actualmente, el púgil cuenta con 20 victorias (7 por KO), 12 derrotas y 6 empates.

Se confirmó el insólito rival de Tyson Fury para su próxima pelea en Arabia Saudita

Tyson Fury tiene rival confirmado para la próxima pelea que disputará en Arabia Saudita y no será un boxeador profesional. Como es habitual en varios púgiles que dejaron la actividad arriba del ring, el británico -no retirado- aprovechará la ocasión para medirse ante un gran referente de UFC de 36 años que tiene la esperanza de ganarle al campeón mundial de los pesados el 28 de octubre. Todo se definirá cuando suene la campana, ya que será un combate oficial y no una exhibición.

El peleador que chocará fuerzas con el inglés será nada más y nada menos que el camerunés Francis Ngannou, una de los mejores en la mencionada disciplina que poco tiene que ver con en el boxeo. Sin embargo, como otros colegas suyos, se animará a un nuevo desafío. Por supuesto, el africano sabe no lo hará ante cualquiera, sino que tendrá enfrente al invicto oriundo del Reino Unido que posee el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y que dejó en claro que no se achicará.