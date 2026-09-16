Boca llegó a semifinales: cuándo se juegan y cuál será el próximo rival en la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 avanza con intensidad y ya tiene definido a uno de sus semifinalistas: Vasco da Gama, que eliminó a Santa Fe y espera en la siguiente instancia. Mientras tanto ya tiene rival: será Boca Juniors quien venció a Sao Paulo. Por otro lado, Atlético Mineiro, Cienciano, City Torque y Santos se enfrentan en los cuartos de final con la ilusión intacta de meterse entre los cuatro mejores.

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Estos equipos disputan partidos decisivos para seguir soñando con la gloria continental y un lugar en la final que se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Aunque las fechas y horarios exactos de las semifinales todavía no están confirmados, se espera que se definan una vez que terminen todos los cruces de cuartos de final.

En cuanto al partido decisivo, la final de la Copa Sudamericana 2026 tendrá lugar en Barranquilla, aunque el horario aún no fue anunciado oficialmente. Como referencia, el año pasado la final se disputó a las 17:00 horas de Argentina, que coincidió con la misma hora local en Asunción, la sede del encuentro aquel año.

Las semifinales

Partidos de ida: Martes 13 o miércoles 14 de octubre de 2026.